Marie Claire Harp le responde a Efraín Vergara tras acusarla de salir con dos hombres al mismo tiempo

Desde que Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa dieron a conocer su romance, ninguno de los dos se ha salvado de la polémica, tras declaraciones de sus exparejas asegurando haber sido engañadas.

Recientemente fue Efraín Vergara, exnovio de Marie Claire, quien ofreció una entrevista al programa ‘Hoy Día’, donde mencionó que la venezolana le estaba siendo infiel con José Manuel y que se alejó de ella porqué este último lo amenazó con matar a su familia.

“Desde el día que nos conocimos nos enamoramos por completo, el día que la conocí le dije que si se quería casar conmigo y me dijo que si, al último si estuvo jugando con los dos que creo que no se vale”, señaló Efraín.

No obstante, Marie Claire no se quedó callada y en una de nuestras publicaciones sobre la noticia, la modelo aseguró que Vergara solo está “ardido” por no aceptar que terminaron su relación.

“Muchacho ardido que no acepta cuando una ya no quiere nada vale”, escribió la ex conductora de ‘Portada’s’.

Cabe mencionar que la criolla no ha sido la única en ser acusada de infidelidad, pues su actual pareja José Manuel Figueroa, fue incluso denunciado por una exnovia, Farina Chaparro, quien alega haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte del cantante.

