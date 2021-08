Murió el tercer niño en menos de una semana en el JM de los Ríos

Este miércoles murió Jeannys Herrera, niña de 9 años de edad, paciente del Servicio de Nefrología del Hospital de Niños Dr. JM de los Ríos. De tal forma, fue la tercera menor de edad que murió en ese centro de salud en menos de una semana.

La ONG Prepara Familia informó en las redes sociales sobre la muerte de Herrera y envió sus condolencias con los seres queridos de la niña. ”Pedimos para que Dios la acoja en sus brazos y de fortaleza a toda la familia para sobrellevar este momento”, añadió.

“Con mucha tristeza, informamos el fallecimiento de Jeannys Herrera (09 años). El equipo de Prepara Familia, colaboradores y voluntarios se une al duelo que embarga a su familia y amistades. Paz a tu alma”, acotó.

El pasado martes murió Niurka Camacho, la niña que denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la situación que atravesaba el J.M. de los Ríos. La joven de 15 años de edad pereció mientras esperaba el trasplante de un riñón.

ALERTAN DE LA POSIBLE MUERTE DE MÁS NIÑOS DEL JM DE LOS RÍOS

Carlos Trapani, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), se pronunció en su Twitter sobre la muerte de la joven venezolana. En tal sentido, alertó que por la falta de tratamientos pueden morir más niños en ese centro de salud.

“Hoy muere otro niño. Tres en menos de una semana. Yo declaré hace un par de años que el servicio de nefrología del Hospital JM de los Ríos cerraría no por el colapso debido a las carencias. Cerrará porque no habrá niños a quien atender. Me gustaría estar equivocado”, indicó.

Según Prepara Familia, ya son 12 los pacientes del JM de los Ríos que han muerto este año, mientras esperaban un trasplante.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 22 de agosto de 2019 una ampliación de las medidas cautelares para los 13 servicios del JM de los Ríos. Previamente, ya había tomado medidas, pero al anexarse nuevas pruebas al expediente, las extendieron.