Perú | Inacabable incendio de tres días sigue afectando a Huánuco

Se informó que el incendio ha consumido varias hectáreas, dañando a animales y plantaciones, incluso algunas personas han resultado heridas.

El incendio ubicado en el fundo Rosayoj, a media hora de Huancachupa, en el distrito de Pillco Marca, en Huánuco, lleva tres días sin poder ser controlado. El siniestro no solo ha afectado el ganado de diversas familias sino a sus plantaciones, e incluso a las propias personas que han resultado heridas. Los pobladores han pedido apoyo a las autoridades correspondientes, no obstante, no han encontrado una solución viable.

Rita Martel Orbezo, una de las pobladoras perjudicadas, mencionó a un medio de comunicación que las autoridades no han dado todo su apoyo debido a que los autos no llegan hasta el fundo. Asimismo, informó que el incendio consumió varias hectáreas, por lo que alrededor de cinco familias, conformada por 30 o 40 personas, están vulnerables. Además, indicó que sus hermanos se encuentran heridos por el humo. “Se quemaron nuestros animales. No hay nada de alimentación para los animales que han quedado. Las plantas de eucalipto, trigo, entre otras, se han quemado”, agregó.

De igual manera, un medio de comunicación local aclaró que el fiscal adjunto de medio ambiente, Noé García, expresó que espera el reporte policial para establecer cuáles son las zonas afectadas y activar la intervención. Si se desea ayudar, comunicarse al siguiente número: 942 581 681 (Rita Martel).