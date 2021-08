Por esta razón Chyno Miranda se había ido de su casa

Hace algunas semanas surgieron rumores que aseguraban que Natasha Araos y Chyno Miranda se separaron y que además ella lo habría echado del hogar que ambos compartían.

A través de una entrevista con el programa «Suelta la Sopa», a las afuera del sitio donde el cantante realiza sus terapias de lenguaje, Araos indicó que Chyno se había ido de la casa porque ella resultó positiva por Covid-19.

«Realmente por lo del Covid-19 yo no me podía permitir que el estuviera en casa, esas dos semanas porque fue fuerte de hecho me quede sola con el bebé, ni siquiera mi mamá había llegado pero le dije ‘prefiero que tu estés bien y no te pase nada porque ya te viene pasando todo esto por el Covid-19 desde el año pasado no podemos arriesgarnos», dijo Nastasha.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial