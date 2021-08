una venezolana que fomenta la empatía hacia el autismo

En Venezuela, tal como sucede con otras estadísticas sociales, se desconocen las cifras oficiales de la cantidad de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Sin embargo, en 2018 extraoficialmente se estimaba que: uno de cada 45 niños nacidos poseía esta condición que, además, aún es desconocida por muchos.

Ante la necesidad de irrumpir con este desconocimiento, nació www.learningworld-edu.com una nueva ventana para que las personas se capaciten y conozcan más sobre el autismo.

La iniciativa fue creada por Mayra Alejandra Serrano, una venezolana, graduada en Educación Integral con especialización en Atención Psicoeducativa del Autismo.

Serrano contó que mientras estudiaba la especialización en 2017, tuvo la oportunidad de trabajar en la Fundación Autismo en Voz Alta, asociada al colegio del Centro de Entrenamiento (Cepia).

“Solo trabajo con personas del espectro autista y sirve para entrenar a niños y adolescentes, de acuerdo al grado y compromiso pueden calificar para talleres laborales, escuelas de educación especial e incluso para niños que requieren el entrenamiento de actividades cognitivas y académicas para ingresar a colegios regulares, es decir, escuelas básicas normales”, contó.

Esta experiencia la incentivó a inaugurar su propio consultorio. “Trabajé allí durante tres años y durante ese proceso abrí mi consultorio. Tenía tantos niños que tuve que salir del colegio para atender mi emprendimiento. Por eso, decidí especializarme, porque para bajar con esta población, requería una formación mucho más especializada para tener un mejor abordaje con los niños”.

POCA AYUDA EN VENEZUELA

Las estadísticas no son las únicas que escasean en Venezuela en este particular, también faltan especialistas, así como, maestros integrales que empaticen con personas que tengan esta condición; la principal razón por la que nace el portal.

Serrano confesó que “Hay muchos psicopedagogos que atienden en la Gran Caracas, pero no todos tienen conocimientos en autismo, cuando tienen conocimientos dada su formación de base, pero el autismo siempre hay que estarlo estudiando porque siempre hay nuevos estudios y nuevos resultados”.

Insistió en que “no todas las personas o no todos los especialistas tienen esa capacidad de tener un abordaje interdisciplinario con los niños. Se necesita una formación específica para trabajar métodos y estrategias con los niños. En el interior del país hay mucha escasez de especialistas sobre todo para atender a niños con autismo, cuando hice la especialización, la mitad de la cohorte era del interior del país”.

No obstante, el interés por el espectro autista ha aumentado “Cada vez existimos más personas que estamos capacitando, que estamos dando a conocer qué es el autismo, cómo se aborda, cómo debe ser tratado a nivel social, cómo integrarlos en actividades sociales; sin embargo, hay muchas personas por desconocimiento o no tener contacto directo con esta población están un poco limitados”.

“Ahorita en Venezuela hay especialistas e información, pero no la suficiente para informar para dar a conocer todo lo que involucra al autismo, para integrarlo a escuelas regulares, incluso en la educación universitaria que está bastante abandonada. Es importante que todas las maestras que trabajan con una población con autismo o con otra discapacidad, tengan esa sensibilización para poder aceptar la orientación que va dirigida al niño. Si el niño mejora el rendimiento las actividades donde estés involucrada como docente, van a ser mucho mejores para ambos”, agregó.

EDUCAR PARA MEJORAR

Serrano sostuvo que “Falta mucha empatía de algunos docentes que acusan al niño de no querer hacer nada o de necesitar muchas atenciones o mándalo para un colegio de educación especial, y no, no todos los niños con autismo califican para un colegio de educación especial, nuestros niños tienen muchas habilidades, muchas de ellas hay que entrenarlas, es allí como sociedad, docentes, familia debemos aprovechar sus potencialidades para abordar aquellas dificultades que puedan tener en la vida diaria”.

Se mostró satisfecha por la iniciativa del portal “Estoy super feliz porque estoy diseñando una página web de una amiga, psicopedagoga que se encuentra en Argentina, y está dirigida a docentes, especialistas, profesores, maestros, padres, cualquier persona que esté incentivada a aprender. La intención de la página principalmente es brindar talleres y cursos en el ámbito educativo, más adelante tendremos psicólogos que nos enseñen las nuevas estrategias”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOGRA UNA BUENA POSTURA CON LA PRÁCTICA DEL YOGA (+TIPS)

En el portal podrán contar con atención psicopedagógica presencial y on line “también están los recursos didácticos para descargar que cualquier persona los pueda adquirir para reforzar aquellas habilidades que quieran entrenar, para personas con el espectro autista o cualquier otro niño neurotípico. Hago cada cierto tiempo actividades especiales con todos mis niñitos, porque no solo atiendo niños con autismo sino también tengo niños con déficit de atención e hiperactividad, niños regulares que solamente requieren refuerzo pedagógico”.

Explicó que suele realizar estas actividades con temáticas diferentes. “La última actividad la hice en Navidad, así que todas las actividades sensoriales estaban realizadas con la Navidad, hicimos cartas y fue super bonito”.