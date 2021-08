+VIDEO | Captan la pelea de un Bombero y un perrito

Un bombero y un perro callejero protagonizaron una escena cómica durante una transmisión en vivo. En medio del reporte de una noticia que estaba siendo transmitida por un noticiero.

Un perfil de TikTok publicó un video que divirtió a los usuarios de Internet. Un bombero que trabajaba en una zona de colapso, apareció «peleando» con un perro por un trozo de tela encontrado en el sitio.

Mientras la reportera daba una nota algo seria sobre «una influencer y un incidente», estos dos no paraban de jugar.

En medio del caos, una pareja de «chicos» llamó la atención de los espectadores del noticiero ADN 40. Mientras el periodista informaba sobre los hechos en el sitio, el camarógrafo no perdió tiempo en enmarcar la divertida escena del bombero con el peludo mejor amigo del hombre.

El bombero fue sorprendido tratando de quitarle un trozo de tela de la boca al perro, sin embargo el cachorro no estaba dispuesto a devolvérselo. Y en lugar de que el bombero se enojara con la pequeña criatura, decidió hacer como el dicho: «si no puedes con el enemigo, únetele». Con cariño acaricio al perro para dejar las cosas así. ¡Buena elección!, Aunque bien podría ser un perro de rescate no se sabe más hasta el momento.

El video pertenece al noticiero ADN 40 del canal TV Azteca y ha dado la vuelta al mundo haciéndose muy popular en redes como TikTok y Twitter, por su peculiar contenido.

En redes sociales, el video se volvió tendencia. Los comentarios de los usuarios estaban relacionados a como el perro logró robarse toda la atención mientras la reportera cumplía con su trabajo.

«Yo en mi primer día como bombero», bromeó uno; «El camarógrafo se centró más en el perro y el bombero»; «El bombero tuvo que recurrir a las caricias».

Caraota Digital