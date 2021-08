Adriana Azzi: Horóscopo del 12 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 12 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Educación

Número de suerte: 488

Escucha tu yo interno. Pendiente con lo que te dicen. Necesitas hacer una limpieza espiritual. Algo con documentos que debes solucionar. Ayudas a una mujer muy enferma. No te alejes de tu familia. Deja los enfrentamientos. Contacto con personas muy intelectual. Se activa lo económico.

Trabajo: Desengaños en el entorno. Llamada telefónica con buenas noticias. Deseos que se hacen realidad.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Separaciones por falta de credibilidad y atención con esa persona. No olvides las fechas importantes.

Parejas: Felicidad. Sentimientos pasionales después de una conversación. Cuidado con mentiras.

Solteros: Recibes bendiciones. Cuídate de traiciones ya que una persona comprometida te busca.

Mujer: Una mujer que tu ayuda y debes agradecerle ya que nunca te dejara sola. Invitación a fiesta.

Hombre: Emociones grandes. Cuidado con cosas que no te conviene. Sentimientos profundo después de una conversación.

Consejo: Atiende tu vida espiritual.

Tauro

Palabra clave: Obras.

Número de suerte: 677

Felicidad. Alegrías con viaje que se concreta. Todo pasa ten calma. Nuevos proyectos. Deberás asumir un compromiso. No digas nada de lo que ves de alguien conocido. Sentimientos por alguien especial. Te darás cuenta quienes son tus amigos en situación personal. No pierdas la fe.

Trabajo: No esperes por otros has lo tuyo. Vences el pesimismo. Ganancia. Asesoramiento laboral. No te pierdas una reunión.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Deseos que se hacen realidad. Recuerda los compromisos. Debes limpiar más tu vida en lo espiritual.

Parejas: No escuches comentarios en tu entorno. Inicias un negocio. Recibes adiestramiento.

Solteros: Viaje a otro país. Personas allegadas que llegan de sorpresa a tu casa. No te detengas has las cosas rápidas.

Mujer: Dile a esa persona especial lo que sientes. Llega algo rápido tendrás que escoger.

Hombre: Compras ropa blanca por un momento especial. Buenas energías en lo de la familia.

Consejo: Deja el miedo busca el equilibrio.

Géminis

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 842

Mucha preocupación por una mujer embarazada. Evita discusiones con un familiar mayor. Aléjate de las malas energías. Conéctate con las personas verdaderas en las buenas y las malas. Alegrías por nacimiento. Nuevas propuestas en lo económico. Cambios necesarios que debes hacer.

Trabajo: Días de inicios en lo nuevo. Comunicación que recibes importante. Cambio de horario.

Salud: Problemas estomacales.

Amor: Conoces a alguien especial atravez de un amigo. Cuidado con lo que dices a seres querido.

Parejas: No escuches opiniones de terceros. Harás cambios sin razón. Cuida lo que tienes.

Solteros: Una nueva aventura y arriesga lo que quieres. Muchas molestias. Hay algo que no te deja hacer las cosas.

Mujer: Salidas nocturnas que Harás con amigos. Alegrías y celebraciones. Aprovecha las oportunidades.

Hombre: Reconciliación con alguien de la familia. Te sentirás muy triste. Algo pendiente que tienes que resolver.

Consejo: Abre los ojos y mírate.

Cancer

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 583

Debes ver bien lo que quieres. No escuches comentarios destructivos. Comparte más con tu familia. Estarás apostando más a tu éxito. Lo que es tuyo llega. Compra de ropa necesaria. Si no luchas no logras lo que quieres. Buenas energías en este día. Cuídate de traiciones. Tranquilidad interna.

Trabajo: Reducción de personal pero a ti no te afecta. Jefe que se va de su cargo. No digas tus cosas.

Salud: Hacer tratamiento médico.

Amor: Romance con una persona de uniforme. Cambio en una fecha. Vive más tu vida deja la desconfianza.

Parejas: Emociones grandes. Asistes a un lugar con mucha música y recibes una sorpresa. Reconciliación.

Solteros: Cambios y transformaciones. Deja el estrés busca la tranquilidad no te enganches de personas que te quitan energías.

Mujer: Ten calma y paciencia ya que tus sueños se hacen realidad. El tiempo de dios es perfecto.

Hombre: Un nuevo camino con la familia ya que la recuperaste. Debes estar seguro de cada uno de tus movimientos.

Consejo: Vive ríe la vida es una.

Leo

Palabra clave: Proceso.

Número de suerte: 744

Escucha tu intuición. Bendice todo en tu camino. Busca ayuda espiritual. Estabilidad emocional. No hagas nada apresurado. Seguridad en lo que haces. Necesitas descansar. Haces muchas cosas a la vez. Angustia por un familiar enfermo. Alguien te ayuda en tus proyecto se positivo (a).

Trabajo: Oportunidad para nuevos ingresos en lo económico. Mejora tu situación laboral.

Salud: Pendiente con la tensión.

Amor: Logras que un persona que te gusta te atienda. Te enteras de la separación de una pareja amiga.

Parejas: Algo en una avenida muy sola de cuidado. Tendrás que enfrentar un grupo de personas pero serás triunfador (a).

Solteros: Las cosas que no te gustan déjalas. Deja la flojera y sal de donde estas. Personas joven que te busca.

Mujer: Discusiones en la familia por la venta de una casa. Estarás pendiente de alguien del pasado que llega a tu casa.

Hombre: Cuidado con salidas nocturnas. Hombre de poder económico que te busca para ofrecerte un negocio.

Consejo El amor lo logra todo.

Virgo

Palabra clave: Música.

Número de suerte: 946

No tengas dudas en tus decisiones. Ten paciencia ya que con calma logras esa meta. Estarás en el camino del cambio económico. Usa tus habilidades sabiamente. Hombre muy ingenioso que te ayuda. Nuevas propuestas en lo laboral. Cambios necesarios en tu rutina. Bendiciones en tu vida.

Trabajo: Decisiones asertivas. Oportunidad de emprender un negocio. Jefe con actitud negativa.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Éxito en lo amoroso. Tu pareja te atiende y te mima. Alguien que sabe que es lo que te gusta te alaga.

Parejas: Tendencias a conocer a personas muy fieles en lo laboral y en el amor. Padre que necesita de ti.

Solteros: No hagas tantas cosas a la vez. Debes ser más humilde con las personas cercanas.

Mujer: Algo con papeles que resuelves. Buscaras tranquilidad. Decisiones que debes pensar bien con la familia.

Hombre: Muchas perturbaciones. Cosas que no te dejan hacer lo que quieres. No retrocedas por nada.

Consejo: Nunca es tarde para nuevos inicios.

Libra

Palabra clave: Gerencia.

Número de suerte: 066

Nuevas metas adelante ten fe en lo que quieres para la tranquilidad de tu vida. Mejora tu salud. Cumple con tus promesas. Buena vibra en tu camino. Debes preocuparte por tu proyecto. Se agradecido con lo que te dan. Te conectas con personas del extranjero. Nuevas propuestas. Nuevas pruebas.

Trabajo: Ganancias en lo laboral por un nuevo proyecto. Cambio de horario. Mejora tu entrada de dinero.

Salud: Equilibrio.

Amor: Nuevos sentimientos. Cuidado con atender a una persona del pasado. Preocupación por tu relación.

Parejas: Cambios rotunos. Sorpresas con una estrella. Cuídate de los excesos no son nada bueno.

Solteros: Se te abre una puerta en lo económico. Debes cancelar deudas pendientes. No te sientas solo (a).

Mujer: Debes cancelar un dinero y arreglar un vehículo que está detenido. Te arriesgas adelante no te pares.

Hombre: Nuevas vibras. Días que serán importantes en tu vida. Viaje. Separaciones por partidas de una persona

Consejo: Si te superas hazlo por ti.

Escorpio

Palabra clave: Conclusiones.

Número de suerte: 664

Veras llegar una sorpresa de alguien querido. Busca la paz de tu día. Llega una comunicación del extranjero. Felicidad por la mejora de un familiar enfermo. Aléjate de las personas que no son sinceros contigo. Debes cumplir lo que le ofreciste a los niños de tu casa. Nuevas propuestas.

Trabajo: No tengas pensamientos negativos. Logros en proyecto en lo que has trabajado mucho.

Salud: Hacer dieta y ejercicios.

Amor: Nuevos amores. Alegría por un embarazo. Te separas por comentarios. Alegrías con niños.

Parejas: La vida tiene un cambio pero todo depende de ti. Recibes un dinero y lo gastas todo en la familia

Solteros: Rechaza los chismes. Un nuevo cargo. Reuniones nocturnas que te traen felicidad.

Mujer: Un nuevo camino y tomarás decisiones importantes. Molestia en tu cara. Cuidado con salidas nocturnas.

Hombre: Cambios y transformaciones. No te enganches con personas que te contaminan. Nuevas energías.

Consejo: Todo tiene su recompensa.

Sagitario

Palabra clave: Creación.

Número de suerte: 002

Sueños que se hace realidad. Cambio de imagen. Nuevas tendencia. Es necesario que aclares una situación con tu pareja. Debes apoyar a un familiar. Hombre de poder que te habla al oído. Debes atender tú mismo las cosas. Hablas claro con un socio. Recibes gratificaciones. Evolución.

Trabajo: No permitas que tus emociones controlen tu vida laboral y económica.

Salud: Estabilidad.

Amor: Celos en una reunión por miradas con picardía de tu pareja con otra persona. Tu pareja te da sorpresa.

Parejas: Pon tu mente fuerte para triunfar y poder salir adelante con tus proyectos y la familia que tienes a tu lado.

Solteros: Personas que querían hacerte daño pero todo se le devuelve ya que tienes una gran protección.

Mujer: Llego el momento en tu vida una nueva etapa espiritual y donde veras los cambios.

Hombre: Todo está en la fuerza que le pongas a las cosas. Se termina una relación y una persona sale de tu vida.

Consejo: Todo fin significa un comienzo.

Capricornio

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 483

Logras el ascenso o negocio esperado. Lucha interior. Debes escuchar a tu pareja. Alegrías fiesta. Celebraciones. Solventas un problema económico. Busca el equilibrio. No gastes de más. Busca la verdad con tu pareja. Aprende de tus errores. Conoces a una persona de poder que te ayuda.

Trabajo: Una mujer de poder que te busca para que trabaje con su grupo. Organización y planificación.

Salud: Recuperación positiva.

Amor: Contacto con alguien del pasado con alegría. Recibes unas flores que te da emoción.

Parejas: Estarás comprometido (a) con personas que no sabes cómo decirles que no es lo que ellos creían.

Solteros: Te sentirás muy agotado por lo que estás pasando. Debes abrirte a lo nuevo. Salida en grupo.

Mujer: Cambios y evoluciones en lo que quieres. Viajes a tierras que te dan buena economía. Cuidado con lo que comes.

Hombre: Una gran relación que se activa para ti. Consigues un nuevo amor. Algo te está agobiando.

Consejo: Lucha por lo que quieres.

Acuario

Palabra clave: Protección.

Número de suerte: 482

Buenas energías en este día. Algo con un gerente. Firmas y logros. Busca el equilibrio en lo que estás haciendo. Nuevas oportunidad en lo económico. Estarás pensando mucho en alguien especial. Dedícate más a tu familia. Plan para un viaje y cambios necesarios. Aumento de prestigio. Organízate.

Trabajo: Inversión en mercancía de tu negocio. Solicitas empleo en empresa extranjera. Nuevos negocio.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Enamoramiento por teléfono. Se activa el amor en sitio de trabajo. Alguien mayor que tú te busca.

Parejas: Lo más importante es que en lo económico sigas adelante con lo pautado. Esperas por una vivienda o crédito.

Solteros: Se caen máscaras de personas cercanas. Recibes una nueva información. Algo con un líder que te llama

Mujer: Cambios en tu vida o look. Busca ayuda espiritual para hacer limpiezas. Debes cumplir con los compromisos.

Hombre: No le digas no al amor. Cambios y transformaciones en algo de la política. Cambios en tu vida.

Consejo: Recuerda cada momento bello de tu vida.

Piscis

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 955

Mujer amiga de poder económico que te ofrece un negocio. Cuidado con los engaños o inversiones donde no hay seguridad. Caminos abiertos en positivo. Todo se mueve en positivo. Se activa la prosperidad. Goce y placer que van de la mano. Debes unirte más a tu pareja en lo que quieres hacer.

Trabajo: Sales de vacaciones. Recibes consejo profesional para hacer una inversión.

Salud: Dolor de espalda. Hacer terapias.

Amor: Emociones activadas. Descubres que los sentimientos de tu pareja no son sinceros.

Parejas: Veras algo que no puedes creer. Progreso y cambios en tu vida. Una mujer muy importante en tu vida.

Solteros: Salen las malas energías. Te proclamas como un ganador (a). La suerte y la prosperidad en abundancia tendrás éxito.

Mujer: Debes buscar el equilibrio en tu vida. Viajes muy seguido. Nuevas proyecciones. Hombre que declara su amor.

Hombre: Debes avanzar con paso firme. Aventuras en tu vida con expansión. Viajes ida y vuelta. Reuniones por herencia.

Consejo: Nadie te quita lo que te pertenece por ley.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial