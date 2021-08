Anzoátegui | Habitantes reportan hasta seis bajones al día

1253664

Barcelona.- Hasta seis bajones de electricidad al día reportan habitantes de algunas comunidades ubicadas en las zonas oeste, sur y norte del estado Anzoátegui, donde aseguran que han comenzado a sufrir daños en sus electrodomésticos en los últimos cinco días.

Jenny Moreno, residente del sector Pozuelos de Puerto La Cruz, situado en la parte alta del municipio Sotillo, zona norte de la entidad, contó al equipo de El Pitazo que el lunes 9 de agosto notó que el aire central de su apartamento había dejado de funcionar, después de uno de los apagones que había ocurrido en ese momento, pero luego de pedir una revisión le informaron que se había quemado el compresor.

“Ya los protectores de corriente no aguantan tantos bajones y cortes seguidos. Uno de esos bajones me quemó el aire de mi apartamento y yo quisiera saber quién me repone los daños que estoy sufriendo por el mal servicio que la Corporación Eléctrica Nacional está prestando”, denunció.

Pero el ama de casa no es la única que ha sufrido daños. En los últimos dos días, el equipo de El Pitazo ha recibido nueve denuncias de lugareños que han perdido distintos equipos debido a las fallas de energía eléctrica que se han ido acentuando en la entidad. Aseguran que es primera vez, en lo que va de 2021, que se registran tantas fluctuaciones continuas y pérdidas materiales.

La misma situación reportan residentes de la población de Clarines, al oeste de Anzoátegui, donde moradores de las comunidades Casco Central Norte, Pedro Antonio Medina, El Paraíso y la OCV Luis Rafael Bustillos aseguran que los cortes se han acentuado en los últimos días y exigen a la gerencia de la Corporación Eléctrica Nacional (Corporlec) responder por las pérdidas que las fallas están generando.

Yolinor Armas, habitante de Clarines, afirma que a diario alguno de sus vecinos pierde un electrodoméstico por las constantes fluctuaciones, por lo que cuenta que han optado por mantener sus equipos desenchufados hasta que se estabilice la energía eléctrica.

“La gente de Corpoelec tiene que hacerse responsable por los daños que están ocasionando debido al mal servicio que están prestando. No nos han aportado ni una explicación al respecto y aquí todo el mundo desconoce si está pasando algo o no”, resaltó.

La zona sur del estado no se queda atrás, por lo que quienes habitan en Pueblo Nuevo Sur, Los Chaguaramos y las avenidas Miranda, Winston Churchill, Subero e Inavi también exigen a la gerencia de Corpoelec una explicación al respecto y aseguran que en algunas comunidades los cortes se han prolongado hasta por seis horas consecutivas.

Equipo de corresponsales de Oriente



Giovanna Pellicani, Marinelid Marcano

Equipo de CorresponsalesOriente