ARISTEGUIETA GRAMCKO: “INFORME DE LA CPI OBLIGA A GUAIDÓ A SUSPENDER DIÁLOGO EN MÉXICO”

ESPECIAL Enrique Aristeguieta Gramcko expresó este jueves, por medio de una nota de prensa, que el informe de la Corte Penal Internacional divulgado este martes “cambia drásticamente la situación política venezolana, puesto que ahora es oficial que Maduro es reo de delitos de lesa humanidad”.

“A lo interno del régimen, el informe de la CPI debe haber caído como una bomba, puesto que los delitos de lesa humanidad no prescriben y además las sentencias de la

Corte Penal de La Haya son de obligatorio cumplimiento para todos los países firmantes del Estatuto de Roma”, dijo Aristeguieta.

Y añadió: “Los dirigentes chavistas que no están incluidos en las denuncias de la CPI, sobre todo los militares, deben estar contemplando la posibilidad de entregar a Maduro para salvar sus propias cabezas”.

“En este contexto, no tiene ningún sentido sentarse a dialogar con quienes han sido acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, una medida inteligente y certera por parte de los partidos opositores debería ser suspender de inmediato las negociaciones con Maduro en México”.

De acuerdo al presidente de la Gran Alianza Nacional, GANA, “la oposición debe hacer uso del informe de la CPI para forzar un quiebre dentro del chavismo, que conduzca a un pronto cambio de gobierno en Venezuela”.

