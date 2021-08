España | Olivia Rodrigo podría estar grabando el videoclip de ‘Brutal’

No es ningún secreto que Olivia Rodrigo se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las artistas del momento. Con solo 18 años puede presumir de tener nada más y nada menos que uno de los discos más vendidos y escuchados de este 2021. Desde que se estrenó en el mes de mayo, ‘Sour’ no ha dejado de cosechar éxitos.

¡Pero no todo queda ahí! Y es que algunos de los sencillos de Olivia Rodrigo como son ‘Good 4 U’, ‘Deja Vu’ o ‘Drivers License’ continúan en los puestos más altos de las principales listas del mundo. A pesar de que hace meses que salió, a este ‘Sour’ le queda muchísima vida y la joven está dispuesta a aprovecharlo.

Y es que después de ver una de sus últimas publicaciones, Olivia Rodrigo podría haber dejado una serie de pistas sobre su próximo proyecto. Parece que la estadounidense está trabajando en su próximo vídeo musical. La imagen en cuestión ha hecho que sus más fieles seguidores ya empiecen a sacar conclusiones sobre él y, sobre todo, por la canción que habría elegido para la ocasión.

La fotografía que la artista ha compartido en sus redes sociales tiene como protagonista a un monopatín. En él se puede leer “Brutal”, escrito en letras de grafiti. Esta canción es una de las más especiales del álbum, ya que es con la que empieza. Por lo tanto, podría convertirse en el cuarto sencillo de este trabajo discográfico.

De esta manera, cogería el testigo de ‘Drivers License’, ‘Deja Vu’ y, por supuesto, ‘Good 4 U’. Todas ellas cuentan con su vídeo musical por lo que, si ha escogido ‘Brutal’ como single, es evidente que está preparando todos y cada uno de los detalles de esta pieza audiovisual. Estamos seguros de que no nos decepcionará. ¡Siempre sabe cómo sorprendernos!

Por el momento no hay ningún tipo de confirmación por parte de la estadounidense, aunque no tardará en hacerlo. Si ‘Brutal’ ha sido escogido como single, sería un acierto. No es uno de los temas más escuchados de ‘Sour’, por lo que le otorgaría el reconocimiento que merece. Es la que abre el álbum, y podría ser la que cierre la tanda de sencillos del mismo.