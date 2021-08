Libro: LA RESISTENCIA DE LA REINA

«Rebecca Ross entreteje una conmovedora historia de esperanza, valor y venganza. La bilogía La rebelión de la reina es distinta a todas las series de fantasía juvenil que he leído y ha sido una historia que mi corazón no sabía que necesitaba leer desesperadamente.» Taylor Beach, bookstagrammer @the bookish ballad El esperado desenlace de la bilogía La rebelión de la reina, inspirada en Francia renacentista; una lectura perfecta para los fanáticos de La reina roja y Grave Mercy. Brienna es ama del conocimiento y comienza a familiarizarse con su rol de hija del lord caído en desgracia, Davin MacQuinn. Aunque acaba de sobrevivir a una revolución que devolverá a la reina al trono, aún debe enfrentar otro desafío: la aceptación de los MacQuinn. Por ser la confidente más cercana de la reina Isolde Kavanagh, tendrá que hallar el equilibrio entre servirle a la Casa de su padre y servir a su país. También está Aodhan Morgan, anteriormente conocido como Cartier Évariste, quien está acostumbrándose al marcado contraste entre su vida en Valenia previa a la rebelión y su vida

Autor: ROSS, REBECCA

Genero; Juvenil

Páginas: 448

Sinopsis Librería

