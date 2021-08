Multaron a Miami Beach tras incumplir controles de seguridad en edificios

La ciudad de Miami Beach recibió una multa de $1500 por no realizar las inspecciones correspondientes en las infraestructuras, para evitar derrumbes, catástrofes y muertes, como ocurrió el pasado 24 de junio con la Champlain Towers South, en Surfside.

Como consecuencia de la tragedia de Surfside, la ciudad de Miami Beach deberá pagar una sanción considerable, ya que los controles críticos de seguridad deberían haberse realizado.

Sin embargo, la vocera municipal, Melissa Berthier, aseguró que «las propiedades de la ciudad reciben el mismo tratamiento que las propiedades privadas».

La ciudad de Miami Beach no fue la única afectada, pues otros cinco (5) complejos residenciales de la ciudad también fueron multados por no cumplir con las normas de seguridad.

Hasta ahora, entre los edificios que infringieron la ley se encuentran el edificio de la administración en Meridian Avenue, el South Shore Community Center y el ahora desaparecido Byron Carlyle Theatre; y fueron multados con $500 este mes.

Debido al coronavirus, los propietarios de edificios obtienen hasta tres extensiones de seis (6) meses durante el decreto de estado de emergencia de Florida, según la ciudad.

Según Berthier, todos los edificios son seguros para ocupar, a excepción del Byron Carlyle Theatre, que clausuró en 2019.

La vocera municipal, informó que algunas infraestructuras de la ciudad ya se han puesto al día; cumpliendo con las remodelaciones necesarias que se les exigieron para continuar habitables.

En caso de Fleet Management, las reparaciones estructurales en las instalaciones ya se han completado, según manifestó Berthier, pero de igual forma un ingeniero debe presentar la documentación de certificación actual.

What are possible #insurance coverage issues associated with the catastrophic #surfsidecollapse? Experts weigh in ➔ https://t.co/mi7t3G3j5M.#condocollapse #propertymanagement #surfsidestrong #surfsidebuildingcollapse #surfside #florida #YouTube

— Corless Barfield Law (@CorlessBarfield) August 6, 2021