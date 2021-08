Nestlé Venezuela alertó de falsificaciones e importaciones no autorizadas de sus productos

La marca Nestlé Venezuela alertó este jueves a su clientela de la comercialización de falsificaciones e importación no autorizada de productos de la compañía, fabricados en otros países, y que incumplen las normativas sanitarias vigentes, atentando contra la salud de los consumidores.

En nota de empresa, la compañía dice haber encontrado falsificaciones de leche, cubitos y sopas; además de las importaciones no autorizada de los productos fabricados por Nestlé en otros países del portafolio de alimentos para perros, gatos y fórmulas infantiles, entre otros.

“En el caso de las falsificaciones, utilizan elementos visuales como tipografías y colores emblemáticos de los productos Nestlé para generar confusión al consumidor. Bajo este contexto, desconocemos el efecto que pudiesen tener estos productos en la salud del consumidor”, alertan.

Y apuntan que todas las falsificaciones son sensibles para el consumidor, entre ellas la más reciente es la falsificación de la leche NIDO, presuntamente importada.

“La empresa está ejerciendo todas las acciones legales de rigor, alertando a sus clientes, y sensibilizando a los consumidores para que compren productos Nestlé certificados, la mejor forma de hacerlo es validar que en su empaque estén los datos de Servicios al Consumidor de Nestlé”, señalan.

Nestlé Venezuela señala que a fin de proteger la salud de los consumidores, ya notificaron a las autoridades sanitarias, civiles y penales competentes “sobre el potencial daño que pudieran estar sufriendo las familias venezolanas y los delitos implicados”.

“Actualmente se encuentran haciendo seguimiento y tomando las medidas de rigor para proteger a los consumidores”, aclaran.

Finalizan el comunicado aclarando que las falsificaciones e importaciones no autorizadas “incumplen las buenas prácticas de distribución y almacenamiento característicos de la empresa” y que por tanto, “Nestlé no se hace responsable por la calidad de estos productos al no haber sido producidos, importados y comercializados por los canales regulares y cumpliendo con toda la normativa establecida por la legislación venezolana”.