Tribunales de Miami-Dade implementan cambios ante COVID-19

Tribunales de Miami-Dade se han visto afectados por la COVID-19, y también tras la clausura de emergencia del histórico Palacio de Justicia del Condado de Miami-Dade en el downtown, para las reparaciones en su estructura.

Debido a la nueva ola de casos de coronavirus en el estado de Florida, los tribunales implementaron de nuevo el uso de mascarillas para prevenir la propagación del virus en sus instalaciones.

Sin embargo, el edificio tuvo que ser clausurado por no cumplir con la recertificación requerida por la ley, tras inspeccionar si el edificio sigue en buen estado para ser ocupado.

Claramente ambos problemas podrían afectar las visitas de los ciudadanos y empleados al edificio de tribunales de Miami-Dade.

¿SEGUIRÁN TRABAJANDO LOS TRIBUNALES?

Todos los tribunales están abiertos para seguir prestando servicios en persona, excepto el que se encuentra en el 73 West Flager Street, en el downtown de Miami; ya que ese edificio se construyó en 1928 y fue cerrado el pasado julio, luego de una revisión estructural donde se descubrieron problemas de seguridad.

Sin embargo, los empleados siguen trabajando desde sus hogares o fueron trasladados a otros diferentes tribunales del condado.

Es importante hacer uso obligatorio de mascarillas dentro de cualquier tribunal de Miami-Dade, no importa si la persona está vacunada o no. Aquellos visitantes que no dispongan de mascarilla, se les otorgará una. Hasta el momento, no hay otros protocolos relacionados a la pandemia.

Si alguna persona que haya estado recientemente en un tribunal, se somete a una prueba de COVID-19 y le resulta positiva, el sistema de tribunales hará un rastreo de contactos y emitirá un aviso.

En caso de necesitar más información sobre el horario, funcionamiento, o lugares de trabajo temporales de algunos de los servicios de tribunales, puede visitar el portal web.

¿DÓNDE SE ESTÁN REALIZANDO LOS JUICIOS Y AUDIENCIAS CIVILES?

Se están haciendo de manera temporal en el Tribunal Lawson E. Thomas, en 175 NW 1 Avenue; en el Tribunal de Menores, en 155 NW 3 Street, y en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein (tribunal penal) en 1351 NW 12 Street, según el sistema de tribunales.

DETALLES SOBRE EL SERVICIO DE JURADO:

Continúa haciéndose principalmente en persona. La oficina de Secretario Municipal de Miami-Dade solicita que todos los visitantes vistan de una manera apropiada. La recomendación es que recuerde llevar una chaqueta o suéter, porque el aire acondicionado es muy fuerte y al tratarse de Miami, es importante aclarar que no se deben usar pantalones cortos, ni uniformes.

De igual forma, se exige que si a usted le toca presentarse ante el tribunal de manera virtual, es decir, a través de Zoom, debe vestir de forma apropiada.

EN CASO DE NECESITAR UNA LICENCIA DE MATRIMONIO, PAGAR MULTAS O USAR OTRO SERVICIO ¿DEBO IR EN PERSONA?

Aunque los tribunales siguen prestando servicio en persona, se recomienda a los ciudadanos interesados que usen los servicios de Internet cuando les sea posible.

Pagar una multa de estacionamiento, o una infracción de tráfico, o solicitar copias certificadas de archivos del tribunal, son algunos de los trámites que se puede realizar por Internet.

Ahora, si usted considera ir en persona, debe tomar en cuenta que tal vez no se acepten visitas debido a la pandemia.

En el caso de las licencias de matrimonio, solo se pueden entregar en persona, luego de solicitar una cita previamente, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.

La Oficina del Secretario Municipal de Miami-Dade, también a desarrollado un sistema de citas para alentar el distanciamiento social y apresurar los servicios en algunos departamentos, según reseñó el Nuevo Herald.

Las citas solo se pueden pedir por Internet para la Oficina de Licencias de Matrimonio, Oficinade Multas de Estacionamiento, División de Delitos Graves y División de Tráfico y Delitos Menores.

JUICIOS Y AUDIENCIAS VIRTUALES:

Según informó Eunice Siegler, portavoz de los tribunales,“los juicios civiles y de familia son en su mayoría virtuales. Los juicios por infracciones de tráfico son virtuales. Los delitos de tráfico son virtuales excepto si se decide celebrarlos en persona. Los juicios por delitos menores son virtuales, excepto si se decide celebrarlos en persona. Los juicios por delitos graves se realizan de ambas formas y las audiencias de adolescentes también se hacen de las dos formas”.