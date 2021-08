Absentismo laboral: consecuencias y cómo evitarlo

El absentismo laboral ha sido una preocupación desde siempre en la vida organizacional. Sin embargo, no siempre se ha enfocado de la misma manera. Las nuevas propuestas de abordaje desde la psicología laboral nos invitan a comprender que el ámbito de trabajo no es únicamente «de trabajo», y que allí confluyen aspectos sociales, individuales y económicos que no se quedan «puertas afuera».

Los trabajadores son un todo, y no son capaces de funcionar al modo de compartimentos. Tomando esto como punto de partida, una empresa puede ser capaz de abordar el asunto con medidas sistémicas, ya que esta situación no afecta solo a la persona que se ausenta de su puesto de trabajo.

Tipos de absentismo laboral

Tal y como lo explica un artículo divulgado en Industrial Health, el absentismo laboral es el «estado de no estar presente en el lugar de trabajo designado durante un período de trabajo normalmente programado». Dicha ausencia se produce por muchos motivos. En función de esto, se distinguen varios tipos.

Absentismo justificado

Las causas de no presentarse a trabajar se conocen y están justificadas. Por ejemplo, puede ser por enfermedad o incapacidad temporal.

Absentismo injustificado

Se presenta en aquellas ocasiones en que el trabajador no está presente en su puesto, pero se desconoce la causa, ya que no hay previo aviso. Por ejemplo, cuando un empleado se retira a mitad de la mañana para realizar trámites personales.

Presentismo

El presentismo es uno de los mayores problemas actuales en las organizaciones, ya que implica que el trabajador se encuentra presente en su puesto de trabajo, pero no se dedica a la realización de sus tareas.

Son comunes las situaciones en las que el trabajador se dedica a navegar por páginas de internet, leer diarios, conversar con sus compañeros o, incluso, realizar tareas de otros trabajos que tiene por fuera de la empresa.

¿Cuáles son las causas del absentismo laboral?

Las causas del absentismo laboral no pueden ser abordadas solo a nivel individual, ya que esto nos dejaría en un análisis superficial. Hoy en día, es necesario pensar a la persona en relación con todo su entorno, tanto en las causas como en las consecuencias. Algunas causas, desde un abordaje sistémico, son las siguientes.

Falta de motivación

Muchas veces, el absentismo laboral se origina en puestos o tareas de trabajo que resultan insuficientes o repetitivas para la persona que ocupa un determinado puesto. De modo que empieza a aburrirse y desanimarse, y se ve afectada no solo su motivación, sino también su autoestima. Sucede cuando no existen planes de carrera ni desafíos interesantes.

Compensación económica insuficiente

Cuando la relación trabajo-compensación económica no es suficiente, también se ve afectada la motivación y el rendimiento del trabajador.

Malas condiciones laborales

Por ejemplo, se presenta en aquellos casos en donde el ambiente de trabajo no es el óptimo; mala iluminación, ventilación insuficiente, no se cuenta con los recursos necesarios para trabajar, pobres condiciones ergonómicas, entre otras cosas.

Acoso laboral

En ocasiones, la persona sufre situaciones de acoso y hostilidad en su puesto de trabajo. Esto no solo impide que pueda realizar su labor de manera correcta, sino que le provoca incomodidad, malestar y rechazo. La salud mental se ve afectada y, muchas veces, llegan a aparecer manifestaciones psicosomáticas.

El acoso laboral puede adquirir diferentes formas; puede ser hostigamiento por parte de los compañeros de trabajo o de los superiores, o también acoso sexual.

Causas de fuerza mayor

También existen motivos que escapan a la voluntad o al control del empleado. Por ejemplo, durante el año 2020, muchas personas que habían salido de vacaciones no pudieron regresar a su país durante algunas semanas porque con la pandemia de Covid-19, las medidas de ingreso y egreso de los países cambiaron y se suspendieron numerosos vuelos.

De este modo, se vieron imposibilitados de presentarse en sus respectivos puestos de trabajo. Es decir, en ocasiones, por huelga, paros de transporte, medidas de los gobiernos, temporales climáticos, etcétera, pueden ser causas ajenas y de fuerza mayor.

Consecuencias del absentismo laboral

El absentismo laboral tiene consecuencias que se expresan en todos los niveles. Afecta no solo a la persona implicada, sino a la empresa. A continuación, las más relevantes.

Pérdida de productividad de la empresa

Las empresas tiene fin de lucro. Por lo tanto, lo primero que observan frente al fenómeno de absentismo tiene que ver con el modo en que esto impacta en sus ganancias. Se pierde eficiencia y productividad en el día a día, así como también se ve afectada la calidad del servicio o de la atención brindada a los clientes.

Malestar a nivel grupal o en el equipo de trabajo

Cuando la situación de absentismo laboral se reitera, con frecuencia es el resto del equipo de trabajo quien debe servir de apoyo a las actividades pendientes. Así, otros trabajadores ven duplicadas sus tareas y sus exigencias, lo que ocasiona cierto malestar y estrés por la sobrecarga laboral.

Afecta al empleado y a su entorno

Ya sea que se trate de absentismo por alguna lesión o por causas psicológicas, la persona que se ausenta de su puesto de trabajo y su entorno también se ven afectados. No solo por una reducción de sus ingresos, sino también en cuanto al ánimo y autoestima.

¿Cómo se puede prevenir el absentismo laboral?

En primer lugar, para evitar el absentismo laboral es importante partir de las consideraciones anteriores. En este sentido, las medidas deben ser integrales, ya que nos encontramos frente a una situación multifactorial.

Muchas veces, las soluciones se orientan hacia el aspecto económico, y se descuida el clima que se vive en la organización. Por ello, las soluciones suelen ser temporales y de corto plazo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Veamos algunas medidas.

