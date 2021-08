Adriana Azzi: Horóscopo del 13 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 13 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 882

Estarás en el momento perfecto en sitio de oficinas donde te aprueban algo que quieres. Solucionas un problema. Nuevos procedimientos por dinero. Deja esa soledad y tristeza. Tomas la cosa muy personal. Olvida lo material. Nuevas esperanzas por otras personas. Ganancias éxito.

Trabajo: Estarás preocupado (a) por algo, pero tranquilo harás una celebración por un logro en lo laboral.

Salud: Debes dormir más.

Amor: Cambios de fecha. Recoges lo que sembraste en el amor. Algo que cuidaste mucho es tuyo.

Parejas: Diferencias con tu pareja por algo de la casa. Decisiones apresuradas. Hoy te encuentras con amigos y familiares.

Solteros: Logros en algo sentimental. Conoces a una persona que tiene mucha sabiduría.

Mujer: Alegrías y celebraciones. Debes tomar el control en tu casa en estos momentos y poner orden.

Hombre: Prosperidad. Triunfos. Protección del Ángel de la guarda. Se cumple algo que querías.

Consejo: Ten paciencia, todo llega.

Tauro

Palabra clave: Aprender.

Número de suerte: 044

Cambios en una decisión por compromiso. Mujer madre o padre que te dan un concejo. Todo lo negativo sale de tu vida. Tendrás en tus manos lo que tanto has esperado. Cambios en lo espiritual. Algo con celebración infantil en casa. Hombre que te busca y te da nuevas oportunidades.



Trabajo: No discutas tanto. Ten cuidado en una reunión o conferencia. Cambios de firmas.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: No permitas que se metan en tu relación. Mujer cercana amorosa que te da buenas noticias.

Parejas: Grandes oportunidades en este día. Llamada importante que te cambia la rutina. Grandes ideas.

Solteros: Nuevo contrato. Compra de vehículo. Nuevas energías en tu vida. Logras algo que querías.

Mujer: Cuidado con los reclamos que haces. Debes aclarar y resolver un problema con una mujer cercana.

Hombre: Tendrás el poder en tus manos. Cambios en lo laboral. No pierdas el tiempo con extraños.

Consejo: Procura comprender al prójimo.

Géminis

Palabra CLAVE: Ganancias.

Número de suerte: 664

Una persona sale de tu vida acéptalo vienen cambios. No hables con personas que sabes que no son claras. Pasas por momentos de discusiones en tu casa. Alguien que te busca para ofrecerte un empleo. Decisiones apresuradas. Cambios. Mudanzas. Vences al enemigo.

#Salud: Sin novedad.

‍#Trabajo: Cambios en lo laboral. Alguien te ayuda a arreglar un problema en tu sitio de trabajo.

#Amor: Romance. Debes cumplir con lo que ofreces. Buen momento para tomar las decisiones necesarias.

#Parejas: Estarás planeando una fiesta para alguien especial. Nuevas oportunidades.

#Solteros: Te enteras de un amigo que cambia su vida sexual. Salida en grupo por trabajo

#Mujer: Un nuevo amigo. Busca la armonía en tu casa. Cambios en fecha por compromisos de matrimonio.

#Hombre: Acuerdos con tu pareja. Alegrías en la familia por matrimonio o embarazo. Recibes un regalo para tu casa.

#Consejo: El ayer ya se fue, vive tu presente.

Cáncer

Palabra clave: Comercio.

Número de suerte: 884

Cuidado con comentarios y decir algo que no es. Limpieza espiritual que debes hacer. Triunfos y logros. Vences todos los obstáculos. Salidas a un templo. Celebraciones y alegrías. Compartes con amigos. Te ayudan a conseguir el dinero que necesitas. Debes cumplir con tus difuntos.



Trabajo: Cuídate de las decisiones o lo que dices. Cambios o te vas de donde trabajas.

Salud: Mareos y fiebre.

Amor: Amoríos. Frustración por infidelidad. Amigos que esperan por ti. Decisiones apresuradas.

Parejas: Llamada de un tío. Reunión familiar para saber qué haces con herencia o venta de un inmueble.

Solteros: La mujer que maneja la vida espiritual te busca. Algo donde llegas y sales de un sitio molesto (a).

Mujer: Escuchas música. Cambios positivos. Lo que quieres lo logras. Algo rápido que llega a tus manos.

Hombre: Algo con moneda extranjera. Persona joven que te hace una proposición y te da un cambio en tu vida..

Consejo: Recuerda que no debemos humillar a nadie.

Leo

Palabra clave: Destreza.

Número de suerte: 904

Luchas. Vences una situación. Bendiciones. Estarás muy triste. Te vas de la ciudad. Negocios positivos. Vas a pasar por un momento que siente que te están probando y pasas todo. Evita discusiones en la calle. Conoces a una persona de cuidado ya que tiene doble personalidad.



Trabajo: La rueda de la fortuna se activa en lo que estás haciendo o quieres. Adelante no te detengas.

Salud: Busca el equilibrio.

Amor: Estarás pasando por momentos muy tristes pero hay quien te ayuda. Nuevos amigos en tu entorno social.

Parejas: Deja el control en los demás haz lo tuyo. Pérdidas inesperadas. Nuevas aperturas.

Solteros: Se expande la intelectualidad. La abundancia y la prosperidad. Tranquilidad en tu casa. Algo que termina.

Mujer: Cuídate de los chismes es muy negativo. Estás en el camino del éxito. Pagas deudas pendientes.

Hombre: Debes tomar en cuenta la orientación que te dan. Podrás hacer un viaje pendiente ya que logras un documento.

Consejo: Dios está en cada uno de nosotros.

Virgo

Palabra clave: Transmitir.

Número de suerte: 484

Verás una conciliación. Nuevos momentos. Firmas y grandes alegrías. Cambios y transformaciones. Deja la rabia y el odio. Un hombre que te ayuda y ofrece algo nuevo. Las cosas se ordenan. Te piden perdón. Debes cuidar los ahorros y los bienes en tus manos. Posibles acuerdo con familia.

Trabajo: Cambio de horario que te beneficia. Este día será muy competitivo. Algo con un profesor cambios en tu actividad.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Alguien conocido te declara su amor por ti. Alegrías por noticias de alguien querido. Ganancias.

Parejas: Consolida las bases económicas para que todo marche bien. Este día será de nuevos negocios.

Solteros: Nuevas ofertas para que salgas a otro sitio a trabajar. Amigo del pasado que te ofrece un negocio.

Mujer: Alguien que te dice que cambies una ruta escúchalo. Te decides a seguir estudiando. Hijos pendientes de ti.

Hombre: Muchas bendiciones para ti te llaman de un trabajo. Cambios en tu rutina. Unión familiar.

Consejo: Bendice todo lo que recibes, solo dios.

Libra

Palabra clave: Esfuerzo.

Número de suerte: 981

Una persona que no está que te protege. Recibes un comentario por tu trabajo. Crédito que te aprueban. Se activa algo espiritual en tu vida. Recibes muchas bendiciones. Muchas oraciones. No encontrarás algo importante que dejaste en un escritorio. Gastos improductivos.

Trabajo: Una mujer que te escucha y soluciona algo que te preocupa. Es el momento de pensar lo que quieres.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Deseos de consolidar una relación o fijar fechas para compromisos. Llega el amor imprevisto para otros.

Parejas: Quieres irte de tu casa y mudarte. Cuidado con decisiones que después te arrepientes.

Solteros: No pierdas las esperanzas. Te pondrás exigente ante un grupo. Salida de un grupo.

Mujer: No asumas la responsabilidad de otros. Recibes un regalo o premio. Llamada urgente por algo de un familiar.

Hombre: Dudas para invertir en un negocio. Compra de ropa. Firmas un acuerdo de un grupo.

Consejo: Piensa que nada es casualidad, todo tiene un porqué.

Escorpio

Palabra clave: Paciencia.

Número de suerte: 002

Superas los problemas. Cuídate de las traiciones. Día muy exitoso. Personas cercanas familiares que te ayudan en el problema que estás viviendo. Recibes una llamada para el inicio de un nuevo trabajo. Caminos abiertos para todo lo que quieres. Alguien que vuelve a tu vida.

Trabajo: Te cancelan algo pendiente. Ganancias económicas ya que tienes entrevista con persona en el día de hoy muy positiva.

Salud: Estrés.

Amor: Brindis por compromisos. Sensación de inestabilidad con tu pareja actual. Nuevo amor.

Parejas: Conversaciones con una persona querida y soluciones las cosa. Evita discusiones.

Solteros: Demuestras a un familiar lo que sientes por ellos. Se positivo ya que vienen cambios positivos.

Mujer: Préstale atención a un familiar que te habla. Harás una comida especial a grupo.

Hombre: Se soluciona un problema legal. Compra de un regalo importante. Algo con un periodo.

Consejo: No te desesperes ante las dificultades.

Sagitario

Palabra clave: Negocio.

Número de suerte: 702

Personas jóvenes que te buscan. Cambio de grupo. Reuniones de cuidado. No permitas que familiares se metan en tus decisiones. Di a cada momento. Dios líbranos y protégenos de todo mal. Las cosas detenidas tendrán avance. El universo te da eso que cambia tu vida y mundo.

Trabajo: Cambio de jefe que no te beneficia. Nuevas ideas en los negocios. Inicias un nuevo empleo.

Salud: Mejorando.

Amor: Alegrías en sitio muy solo con tu pareja. Aléjate de terceros que molesta tu relación actual.

Parejas: Apoya a tus amigos en un grupo. Las cosas suceden por algo. Ten cuidado con las mentiras.

Solteros: Alegrías por teléfono. Firmas de documentos. Hombre o jefe de poder que te da la ayuda necesaria.

Mujer: Controla la angustia. Todo lo detenido se inicia de nuevo. Tendrás que apurarte por pagar una inscripción.

Hombre: Estarás luchando por algo de tu comunidad. Salidas nocturnas. Un familiar que llega a tu casa.

Consejo: Jamás te desanimes.

Capricornio

Palabra clave: Honestidad.

Número de suerte: 932

Construyes un nuevo día. Nuevas consecuencias. El triunfo está de tu lado, no lo dejes. Debes apoyar a una persona que está llorando. Personas muy inocentes en tu entorno ayúdalos. La paz es importante. Sales de momentos difíciles. Todo se aclara. El destino te trae sorpresas.

Trabajo: Debes analizar cuidadosamente antes de tomar una decisión. Recibes un dinero pendiente.

Salud: Dolores de articulaciones.

Amor: Reuniones familiares por anuncio de matrimonio o embarazo. La vida te da sorpresas con el amor.

Parejas: Debes ser perseverante. Nuevas condiciones en lo económico. te sientes atrapado (a).

Solteros: Niños que te piden algo que ofreciste. Ganancias. Progreso rápido. Algo con proyecto.

Mujer: Decisiones importantes por una relación. Te ayudan en una reconciliación.

Hombre: El amor llega a tu vida pero rápido. Recibes llamadas telefónicas donde te dan buenas noticias.

Consejo: Mantén tu equilibrio.

Acuario

Palabra clave: Ciclo.

Número de suerte: 896

El que tú controles no significa amor. Mudanzas que se activan. Estarás brillando en un entorno laboral o social. Problema con una persona muy querida. Estabilidad y firmeza con una pareja. Busca el equilibrio. La vida muchas veces es corta y no vives como es. No permita que el amor se destruya



Trabajo: Sentirás que haces demasiado y hay poca paga. Nuevas conversaciones muy positivas.

Salud: Indigestión.

Amor: Nuevos amigos. Infidelidad que descubres. Cambio de ideas. Un nuevo romance cerca de ti.

Parejas: Proyecto de interés personal. Compra de vehículo. Inicios de estudios.

Solteros: Algo importante que se aclara y se fija una fecha. Picardías y emociones. Romance.

Mujer: Llegó el momento de hacer cambios en tu vida, no te detengas. Regalo sorpresa.

Hombre: Nuevas ideas en un negocio de alimentos. Risas con una hermana momentos agradables.

Consejo: Pídele a tu Ángel de la guarda.

Piscis

Palabra clave: Tecnología.

Número de suerte: 552

Debes tomar una decisión en lo referente a tu vida. Mudanza. Un nuevo camino y espacio en tu vida con apertura. Debes aclarar una situación. Llamadas del extranjero que te conviene. Harás algunas cosas que te traerán prosperidad. Mejora la relación con tu pareja. Cambio de firma.



Trabajo: Nuevos proyectos. Logras acuerdo con un socio. Un nuevo personal a tu lado. Ganancias rápidas.

Salud: Cambios en la alimentación.

Amor: Bendiciones. Concretas una fecha. Te enteras de un embarazo. Alguien especial te da un detalle.

Parejas: No escuches chismes de la familia. Sentirás que todo está muy frío en la relación con tu pareja di las cosas.

Solteros: Salidas nocturnas. Cuídate de traiciones muy cercanas de personas que dicen ser tu amigo.

Mujer: Mudanza. Persona que se lleva algo de una carpeta. Cambio de look. Risa alegrías. Vences obstáculo.

Hombre: Claridad. Romance con una mujer elegante. Indecisiones no sabrás qué hacer con problemas familiares.

Consejo: No dudes del poder, de la bondad.

Noticias al Día ya la Hora

Por: Reporte Confidencial