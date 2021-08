Chile | «Mis ideales son de izquierda»: Alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez sostuvo duro round con concejala por reunión con Paulina Núñez

Un duro round sostuvieron durante la sesión del concejo municipal de este miércoles 11 de agosto el Alcalde Jonathan Velásquez (Ind.) y la concejala Natalia Sánchez (PTR), a propósito de la postura política de la autoridad comunal, quien se autodenomina como independiente.

La concejala señaló que si bien el Alcalde Velásquez dice que su gestión es independiente, en la práctica se trataría de una gestión de derecha, producto de que mantiene la externalización de servicios municipales y la subcontratación laboral, y no se ha reunido con los trabajadores recicladores de La Chimba, que perdieron su fuente laboral tras el cierre del ex vertedero.

“¿Y si yo no me he reunido con los recicladores de basura quiere decir que yo soy de derecha?” interrumpió el alcalde, frente a lo cual la concejala Sánchez continuó: “y ha preferido reunirse con la señora Paulina Núñez (parlamentaria de RN) en vez de los trabajadores“, siendo interrumpida nuevamente por Velásquez.

“Usted está poniendo por delante una reunión con la señora Paulina Núñez por sobre los trabajadores quienes han levantado una problemática importante en la comuna como es el problema de los recicladores y el vertedero municipal, como es el problema de los trabajadores del programa arte y cultura que fueron de forma unilateral y autoritaria movidos de su lugar de trabajo“, prosiguió la concejala, indicando además que el alcalde ha proferido dichos discriminadores y frases que estigmatizan a las personas que viven en campamentos, a quienes calificó de “cochinos” mediante una de sus transmisiones de facebook.

“Mis ideales son de izquierda”

Tras la intervención de la concejala Natalia Sánchez, vino la réplica del alcalde Velásquez, quien aseguró que sus ideas políticas serían de izquierda. Lo anterior, más allá de que en su último periodo como concejal, fue electo por la lista del partido oficialista Evópoli.

“Soy independiente pero tengo principios de izquierda, mis ideales son de izquierda. Mi familia es socialista, estuve comprtiendo mesa con Volodia Teitelboim, estuve con Gladys Marín, yo tengo amigos del Frente Patriótico, del MIR, del MAPU. Yo no perenezo a un partido político porque siento que la izquierda no es lo que era antes, yo no siento que haya un partido tan de izquierda que represente mis pensamientos. Yo no tengo ideales de derecha, pero hoy soy alcalde“, indicó Jonathan Velásquez.

En este sentido, el alcalde Velásquez indicó que además de reunirse con la diputada Núñez se ha reunido también con otros parlamentarios de la región, aunque no aclaró por qué todavía no recibe a los recicladores de La Chimba ni a otros representantes de la comunidad, dado que han crecido las denuncias y reclamos de personas que han solicitado audiencia, pero no son escuchadas.

Frente a los dichos sobre las personas que viven en campamentos, el concejal Camilo Kong (Comunes) recordó al Alcalde Jonathan Velásquez que en su propia transmisión de Facebook una vecina le aclaró en vivo que quienes ensucian el sector son personas de otros lugares y no residentes de los campamentos, añadiendo que lo oportuno es ocuparse de resolver el problema de la basura en las calles en lugar de estar apuntar con el dedo a las personas y exponiéndolas en redes sociales. En la misma línea, la concejala Paz Fuica (RD) destacó la importancia de no estigmatizar a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad social.