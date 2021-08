Conoce los países con visas para nómadas digitales

1254072

Por: Andrea V. González G.

Caracas.- La contingencia global debido a la pandemia por COVID-19, provocó que la economía mundial y el turismo se desestabilizaran. De cara al confinamiento, se implementó el teletrabajo como medida para evitar contagios y mantener empleos. Esta modalidad ha evolucionado y actualmente, los países ofrecen visas a nómadas digitales para brindar la posibilidad a extranjeros de trabajar de forma regular alrededor del mundo.

Los nómadas digitales son trabajadores a distancia que viajan de forma constante, y normalmente cumplen con sus ocupaciones en espacios que cuenten con servicio a internet. El único requisito para aplicar a este tipo de visa, es comprobar que el aplicante puede costear su estadía en el país destino.

Visa para nómadas digitales

Según el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias), las visas para nómadas digitales establece un permiso para trabajadores remotos que busquen mantenerse en el extranjero, mientras trabajan de forma independiente durante largos periodos.

La iniciativa surgió debido a que los nómadas digitales no tienen la posibilidad de optar por visas tradicionales de trabajo. Quien desee solicitar este tipo de documento, es capaz de llevar su trabajo consigo en la maleta y costear sus gastos en el espacio que decidan permanecer. El visado permite una estadía más larga y no requiere un contrato de trabajo.

La visa común, otorga una permanencia de 30 a 90 días y una vez cumplido el plazo, se debe abandonar el país para no permanecer de forma irregular. Si bien el visado de turista es para realizar actividades de esta índole, no establece parámetros con respecto al trabajo en línea. No obstante, obtener la visa de nómada digital otorga el beneficio de estar en un país de forma regular por aproximadamente un año.

¿Cómo solicitar una visa de nómada digital?

Cada nación que proporciona visas para nómadas digitales tiene su propio sistema. Los procesos pueden ser en línea o de forma presencial, asistiendo a la embajada o consulado del país de destino. Si se busca solicitar este tipo de documento es necesario optar por la asistencia de las autoridades de la nación donde se quiera acudir.

Pasaporte vigente

Balance de ingresos y egresos económicos del solicitante

Otros requisitos que suelen ser solicitados son: depositar una tarifa económica y documentos adicionales, como seguro médico o certificado de vacunas. De igual forma, es imprescindible que el aplicante demuestre ser capaz de costear sus gastos en el país de destino.

Países que ofrecen visa para nómadas digitales

Alemania: ofrece dos tipos de visa para nómadas digitales, para profesionales y artistas. Deben acudir a la oficina de impuestos alemana, presentar documentación de extractos bancarios y evidencia de su experiencia laboral.

Croacia: bajo la campaña «Croacia, tu nueva oficina», el país ofrece a los nómadas digitales no pagar el impuesto sobre la renta y la posibilidad de permanecer 1 año. Los viajeros deben registrarse ante las autoridades locales y facilitar la dirección donde permanecerán durante su estadía. El proceso tiene una duración de 20 días.

Estonia: permite trabajar desde un puesto remoto o propia empresa registrada en el extranjero, durante 1 año. Las solicitudes se presentan en las embajadas y consulados de Estonia, con un plazo de aprobación de 30 días. El país busca impulsar la economía local y convertirse en un centro tecnológico internacional.

Islandia: la visa para nómadas digitales permite a los extranjeros trabajar durante periodos superiores a los 6 meses en empresas registradas fuera del país. El solicitante debe probar que posee un empleo y los fondos suficientes para mantenerse. Del mismo modo, podrá llevar a su familia sin necesidad de un documento de identidad en la nación.

Italia: si bien no existe un visado italiano específico, los nómadas digitales pueden optar por uno de autoempleo. Con una validez de dos años, es posible solicitar una prórroga al momento en que expire. Para aplicar a esta visa, se debe acudir a la embajada o consulado Italiano en el país de origen. Entre sus requisitos está el balance de ingresos y egresos, más una prueba de alojamiento en Italia.

Noruega: presenta una visa única para quienes deseen trasladarse al archipiélago de Svalbard. Los solicitantes deben trabajar por cuenta propia en cualquier proyecto para una empresa noruega. Este tipo de visado es válido durante toda la vida del aplicante.

República Checa: esta visa debe solicitarse en el consulado o la embajada de la República Checa en el país de origen. Entre sus requisitos están fondos suficientes en una cuenta bancaria, seguro médico, licencia comercial y prueba de alojamiento por un año. La aprobación del trámite tarda de 90 a 120 días.

Portugal: el documento permite la estadía de 1 año y se puede solicitar una prórroga para extender el plazo. Es destacable que este tipo de visa se puede convertir en una residencia permanente. Quien obtenga el documento podrá residir en la en la Aldea Nómada de Ponta do Sol, en villas independientes u hoteles.

Costa Rica: la visa para nómadas digitales lleva el nombre de Rentista, con una permanencia de 2 años y posibilidad de extensión del plazo. El solicitante debe ingresar a la página web de migración Costa Rica u optar por un abogado de inmigración. Entre sus requisitos está probar un registro de ingresos de $2,500$ al mes o realizar un depósito de $60,000 a un banco costarricense.

México: ofrece a los trabajadores una visa de residencia temporal por un año y con posibilidad de renovarse. Entre sus requisitos está demostrar ser dueño de una empresa o empleado remoto de una compañía fuera de México. El solicitante debe acudir al consulado mexicano luego de llenar un formulario de solicitud, para tramitar el documento.

Otros países que ofrecen visas para nómadas digitales son:

Anguila

Antigua y Barbuda

Australia

Barbados

Bermudas

Colombia

Curazao

Dominica

Dubái

Georgia

Indonesia

Islas Caimán

Mauricio

Tailandia

