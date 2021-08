España | Interior legaliza la Asociación de Abducidos por los Alienígenas pero no les localiza para decírselo

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska legalizó la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España. La notificación a este asociación se realizó el pasado 5 de agosto, No obstante, esta misma notificación no fue trasladada a la entidad «por causas no imputables a la Administración». Por ello, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el «desistimiento del procedimiento de inscripción». Es decir, esta asociación no se ha podido legalizar finalmente porque ha resultado imposible contactar con la asociación.

Así consta en el anuncio publicado el pasado miércoles, 10 de agosto, en el BOE. La Asociación de Abducidos por los Alienígenas España no ha podido inscribirse en el Registro Nacional de Asociaciones. La inscripción en este registro es garantía para que cualquier asociación se constituya legalmente. También es requisito indispensable para poder acceder a las ayudas económicas y otras medidas de Fomento que el Gobierno pone a disposición de cualquier asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.

En BOE consta lo siguiente: «En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración, por el presente anuncio se procede a la notificación de la resolución por desistimiento de fecha de 7 de junio de 2021 del procedimiento de inscripción de la constitución en el Registro Nacional de Asociaciones, de la entidad denominada ASOCIACIÓN DE ABDUCIDOS POR LOS ALIENÍGENAS ESPAÑA».

En el documento aparece la firma del subdirector general de asociaciones, archivos y documentación, José Rafael Rojas Juárez. Este cargo depende del Ministerio del Interior. «Se pone, asimismo, de manifiesto a la entidad interesada el contenido íntegro de la citada Resolución en las oficinas sitas en la calle Cea Bermúdez, 35-37, de Madrid», se añade en el BOE en alusión a las dependencias públicas de la Subdirección general de Asociaciones, Archivos y Documentación.

Ni rastro de ellos

Esta controvertida entidad no se ha podido legalizar debido a que no se pudo entregar la notificación que hacía posible su inscripción oficial. Y es que no se conoce ningún dato de la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España. No se sabe quién forma de su Consejo de Gobierno, ni quién es su presidente o presidenta. Se desconoce también dónde opera esta asociación. Ni siquiera en internet hay rastro de ellos.

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska describe las asociaciones de la siguiente manera: «Las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro que se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para alcanzar unos fines lícitos de interés general o particular. El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los estatutos, deberá formalizarse mediante acta fundacional, en documento público o privado».