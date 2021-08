Hallan golpeado y estrangulado a transexual dentro de su residencia

Desconociéndose la data de muerte, localizaron sin vida a transexual en su casa de la parte alta de Pueblo Nuevo, vía a la Cueva del Oso, en el estado Táchira.

El martes en la noche, en razón de que la víctima no respondía a su teléfono celular, unos familiares se acercaron a la casa en la que estaba viviendo, propiedad de la madre, y hallaron el cuerpo sin vida, en la calle Vista Hermosa, sector Paramillo.

De inmediato dieron aviso a las autoridades, arribando al sitio una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Al confirmar que se trataba de un homicidio, notificaron la situación a funcionarios del Cicpc, reseñó el diario La Nación.

A José Gregorio Gámez, de 39 años de edad, a quien conocían como Valentina, le apreciaron golpes en el rostro y otras partes del cuerpo. Aunque se presumió, por las marcas en el cuello, que la causa de muerte fue estrangulamiento.

Se dijo que Gámez, quien tenía una cirugía de busto, yacía sobre una cama, semiarropado, al momento del hallazgo. La sangre seca indicaba que tenía allí varias horas.

No revelaron el posible móvil del hecho, pero no descartaban el robo; tampoco que el autor, o autores del crimen, sea conocido de la víctima, por cuanto, al parecer, la puerta principal no fue violentada.

LEA TAMBIÉN: ASESINARON A GOLPES A ESTILISTA TRANSGÉNERO EN COJEDES

En todo caso, el Eje de Homicidios del Cicpc adelanta las investigaciones pertinentes, a fin de esclarecer el crimen y capturar a los responsables.

Se indica que Gámez trabajaba de manera independiente, sin especificar el oficio. Sin embargo, se dijo que al transexual no se le conocían enemigos, y que vivía solo en esa residencia, desde que su progenitora se fue del país.