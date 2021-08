Madres de pacientes del JM de los Ríos protestaron frente a embajada de México y les clamaron por ayuda

A pocas horas del inicio del diálogo político entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro, madres de niños fallecidos y pacientes crónicos del hospital JM de los Ríos acudieron este jueves hasta la sede del la embajada de México, para clamar al Gobierno de ese país ayuda y que interceda por esos infantes, reportó Voz de América.

“Hoy nos encontramos ante la embajada de México haciendo una solicitud al Gobierno de México que interceda por estos niños venezolanos, pacientes que hoy requieren un trasplante tanto de hígado, como de riñón, como requieren un trasplante de médula. Que día a día están muriendo en nuestros hospitales. Hacemos un llamado a la oposición y al Gobierno, a todos los factores políticos a que por favor se pongan la mano en el corazón y piensen que estos podrían ser sus hijos los que día a día están condenados a muerte en una cama de un hospital esperando un trasplante”, afirmó Fabiana Garatón, abogada.

Mientras que Jackeline García, una de las madres de un paciente crónico contó que les ha afectado bastante, “porque mi gran temor es que mi hijo tenga una recaída esperando trasplante, que otra vez tenga que ser sometido a quimioterapia, a radioterapia por no tener una respuesta de cuando pueda ser beneficiado con un trasplante”.

“Su único deseo era ser trasplantado. Nosotras como madres estamos cansadas de verlos morir porque no podemos darle ese deseo, ese sueño, esa esperanza de vida porque lamentablemente aquí en el país no se puede. Estamos aquí unidos en una sola voz, hay muchos pacientes porque aunque mi hijo esté muerto, él desde el cielo nos está guiando”, expresó Rosaliz Díaz, madre de un niño fallecido.

En torno al diálogo entre Gobierno y oposición junto a otros países de este viernes en México, Joeliz Céspedes señaló que “debemos alzar la voz, que nos oigan, que oigan nuestro clamor y el de todos nuestros hijos, están muriendo a diario, a diario cada madre entierra un hijo entonces, ¿mi única esperanza es que yo voy a enterrar a mi hijo también?, no puedo, no puedo quedarme quieta ya y ver que siguen y siguen pasando los años deteriorándome, ya no puedo ni casi caminar. En estos 9 años, Joeliz Céspedes, un paciente crónico, ¿debo morir y ya, no tengo derecho a luchar?, solamente tengo 31 años, mi hijo 14, y de verdad que él quiere vivir, quiere tener una esperanza de vida”.