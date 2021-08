Perú | Comisión para frenar el alza del dólar “no tiene ningún sentido”

Podría terminar como las medidas controlistas de la década del 80, advierte César Peñaranda

Por: Roberto Sánchez R.

El economista César Peñaranda estimó que la economía se encuentra contraída por la incertidumbre política que genera este gobierno. Manifestó además que no tiene sentido la propuesta de crear una comisión por el alza del dólar, porque –dijo- sería muy negativo para la economía peruana empezar a controlar el precio de la moneda norteamericana, pues generaría mayor inflación.

¿Por qué considera usted que ha subido tanto el precio del dólar en nuestro país?

Principalmente se debe a la incertidumbre que existe frente a la coyuntura política, por las manifestaciones en diferentes instancias hechas por el actual Ejecutivo. Además, por la desconfianza de los agentes económicos sobre los diversos organismos públicos, en razón de los irregulares nombramientos de ministros y ejecutivos de gobierno. Ello ha afectado las expectativas con efecto a la baja. La población trata de asegurar su patrimonio y una de las monedas “refugio” es el dólar.

¿Qué le parece que el premier Bellido haya anunciado la creación de una comisión para evitar que el dólar suba?

Yo veo que esa propuesta no tiene ningún sentido. No es viable crear una comisión para manejar la baja del dólar. Eso se hace con el manejo de la política económica, tanto del Banco Central de Reserva (BCR) como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero en la coyuntura actual generaría más incertidumbre ya que no tiene lógica, pues va a rendir expectativas negativas de desconfianza aún mayor. Podría terminar como las medidas que se tomaron en la década de los 80, donde se generó controles de precios, creando distintas tasas para el dólar.

¿Cómo ve el crecimiento del PBI de la economía, como van las cosas en la política?

Según anunciaron el exministro de economía Waldo Mendoza, así como Julio Velarde del BCR, el PBI podría crecer este año alrededor del 11%. Pero el actual ministro (Pedro Francke) ha dicho que todavía la economía puede crecer 10% mensual. Yo estimo que será el 7%. El primer semestre la economía ha crecido alrededor del 17% por un efecto estadístico, lo que se llama rebote debido a la caída del semestre del 2020, pero el segundo semestre de este año el crecimiento será mucho menor, va a estar alrededor del 10% o quizá menos. Para el próximo año, si el ruido político continúa, el crecimiento del PBI que estaba en 4.5% fácilmente iría no más del 2%.

¿Además del alza de los productos de primera necesidad, los importados suben al generarse mayor inflación?

El Perú es dependiente de un sinnúmero de productos que vienen del extranjero. De insumos y alimentos. En el caso de los alimentos, hablamos de la soya, el trigo, el maíz y si hablamos de insumos nos referimos al petróleo, porque el Perú es importador neto de petróleo. Sin perjuicio de que esos productos hayan subido en el mercado internacional, éstos se encarecen aún más porque el dólar ha subido. El impacto que esto tiene es en la inflación.

¿Qué opina que el presidente del BCR, Julio Velarde, haya dicho que seguirá al frente de la entidad?

Julio Velarde es un profesional serio, muy competente y ha manejado el BCR con su directorio en muy buena dirección. Por lo tanto, su presencia en el BCR garantiza seriedad y buen manejo, pero hay dos temas a tener muy en cuenta. El directorio lo integran 8 personas, incluido el presidente. Dependerá mucho de qué directores se incorporen al equipo. Tienen que ser economistas de primer nivel, con conocimiento de política macroeconómica, política monetaria y cambiaria. Por otro lado, si se continua con la tesis de la asamblea constituyente en busca de un cambio de la constitución total…

¿Qué implicaría, en economía, que el gobierno mantenga esta postura de ir a una asamblea constituyente?

Implicaría la pérdida de la autonomía del Banco Central de Reserva y eso sería muy grave, al margen de quién será el presidente del BCR y quiénes conformen el directorio. Lo fundamental es garantizar la autonomía, la independencia total del BCR. Entonces, como se continúa con esa idea –porque lamentablemente he oído al ministro de Economía decir que está de acuerdo con el cambio de la Constitución–, se pone en potencial riesgo la autonomía del BCR.

¿El BCR cumple un papel importante para la estabilidad cambiaria del dólar?

El BCR no solamente maneja la política monetaria sino también la política cambiaria, desde 1990. Ya llevamos más de 30 años que se decidió que el precio del dólar lo determine el mercado. La oferta y la demanda del dólar en el mercado deciden su precio. Lo que hace el BCR es intervenir para tratar de atenuar la volatilidad del precio del dólar, para que no afecte la economía. No interviene para evitar la tendencia; lo que hace es garantizar la estabilidad de la moneda y que la inflación esté dentro del rango. El éxito del BCR se mide en que la inflación esté no más de 3 y no menos de 1. Actualmente, por la subida del dólar, la inflación está cerca de 4, casi un punto por encima del rango superior del BCR.