Trabajadores públicos exigieron a Lacava mejorar condiciones laborales

El sector de los trabajadores del estado Carabobo, protestó frente a la Cámara de Comercio para exigir al gobernador, Rafael Lacava, mejoras de las condiciones laborales en el sistema públicos, como salario y seguro para tener una mayor calidad de vida.

Yudermi García, secretaria general del sindicato único empleados públicos de la Gobernación, informó que todos los trabajadores de la gobernación viven en condiciones inhumanas, profesores médicos y demás profesionales deben rebuscarse para solventar necesidades básicas.

Exigen soluciones y no show mediático a Lacava

“Un grupo se dirigió hacia la Defensoría del Pueblo porque agotaremos todas las instancias para que podamos ser escuchados nuestros planteamientos. Hacemos un llamado al economista Rafael Lacava, a una mesa pragmática donde se plateen problemas y soluciones” expresó la secretaria.

Enfatizó que busca el diálogo sin “show” con el Gobernador para encontrar las soluciones necesarias a la precariedad que viven los trabajadores del sector público. También dijo que aparte de ser el representante de los ciudadanos también lo es de los trabajadores.

Un sueldo básico de 150 dólares más cláusulas

Asimismo exigieron que aumenten el sueldo básico de 3 dólares, que solo alcanza para un kilo de queso, a 150 dólares. Esto más los beneficios que normalmente ofrecen como gastos médicos y funerarios. Además piden el pago homologado al ejecutivo regional y jubilado.

Por otro lado los trabajadores también demandan ingresos en las empresas de los sectores públicos para ocupar los puestos necesarios así como una dotación de aproximadamente 10 unidades de transporte para el traslado de personal.

Emergencia laboral

“Lamentablemente el impacto más fuerte de la formalidad, muchos trabajadores en virtud de todas estas condiciones de trabajo que no son acorde a una realidad la parte salarial, lo que ha llevado a irse al sector informal” detalló.

Dijo que esto también afecta porque son trabajos que no cumplen con las condiciones necesarias. Pero no tienen otra alternativa para sobrevivir el día a día. Los carabobeños entregan 15 años a 20 años como funcionarios públicos por no tener las condiciones laborales aptas.

Por ello explicó que harán lo posible para seguir alzando la voz y acudir a donde sea necesario. Esto para que se cumplan los beneficios, además mejore las condiciones de cada trabajador público.