Valencia: Liberado «El You» tras 3 meses detenido por insultar a Lacava y Padrino

Ricardo Gil, popularmente conocido como «El You» en Valencia, estado Carabobo, fue liberado tras estar 3 meses detenido por insultar al gobernador Rafael Lacava y a Vladimir Padrino en un evento público.

«Buenas noches. Ya estoy preparado para la nueva excursión a la avenida Bolívar Norte», señaló el valenciano en un video difundido en redes sociales.

Hace unas semanas, se corrió el rumor de que Gil había muerto de covid mientras estaba apresado en la sede de la Dgcim en Trigal, por lo que grabó el material para desmentir la información.

«Estoy acá para desmentirle a todo el pueblo que me quiere que no estoy muerto. Aquí está esta boleta de libertad. Les autorizo a la Dgcim que cuando me vuelva a meter en líos, me lleven a esa hermosa casa en Trigal Norte», dijo desde Las Agüitas, lugar donde reside.

«El You» es un ciudadano conocido entre los valencianos y frecuenta la avenida Bolívar, y fue arrestado en mayo por «incitación al odio».

Su detención ocurrió durante un recorrido por el municipio Naguanagua donde Lacava y Vladimir Padrino López estaban presentes.

Gil los vio y les insultó ambos y otros acompañantes de los funcionarios, lo que según testigos, provocó la molestia de estos y se procedió a su detención el 7 de mayo, siendo liberado el día de ayer.