▷ MCM: En la mesa de diálogo no hay representación política de todos los sectores del país

La presidenta del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, considera que en la mesa de diálogo establecida entre el régimen y la oposición no hay representación de todos los sectores políticos del país.

La opinión de la líder política surgió luego de que una periodista del medio colombiano NTN24 le consultara al respecto. “No, no lo están. Creo que no lo están de ambos lados, tanto por el lado de la tiranía hay sectores criminales que no es posible saber si están sentados allí (…) y por parte de las fuerzas democráticas, claramente no, porque hay una enorme parte del país que no está de acuerdo con una negociación cuyo destino es incierto para los venezolanos”, expresó.

Seguidamente, aseguró que un gran grupo de ciudadanos “no está de acuerdo con una cohabitación” con el régimen de Maduro y que por el contrario, quieren negociar una verdadera salida a la crisis y a la liberación nacional.

“Quienes no creemos en nada distinto a una negociación para la liberación, para la verdadera transición, no estamos allí (mesa de negociación) participando y por eso no estamos representados”, agregó MCM.