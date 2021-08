Colombia El Metro de Medellín extiende los horarios en sus puntos de venta

El Metro de Medellín anunció que desde esta semana se extiende el horario de atención de los puntos de venta en sus estaciones.

De acuerdo con la información oficial, los puntos de venta de las líneas A y B del Metro prestan servicio de lunes a sábado, de 4:30 a.m. a 8:45 p.m., y domingos y festivos, de 7:30 a.m. a 8:45 p.m.

Por su parte, los de los metrocables líneas K (Acevedo – Santo Domingo) y J (San Javier – La Aurora) operan de lunes a sábado, de 4:30 a.m. a 8:45 p.m., y domingos y festivos, desde el inicio del servicio (línea K a las 8:30 a.m., y línea J a las 9:00 a.m.) hasta las 8:45 p.m.

El Metro tambien indicó ofrece otros canales para recargar su Cívica: 88 máquinas de recarga automática, más de 1.200 puntos Gana (georreferenciados en www.civica.com.co) en el Valle de Aburrá, máquinas de Recarga Verde en las estaciones Niquía, Madera, Universidad, Parque Berrío, San Antonio y Sabaneta, y las aplicaciones móviles Cívica, Nequi, Bancolombia a la mano y Bancolombia Personas.

Además, la opción del viaje a crédito, con la que el sistema les ‘presta’ el valor de un viaje a los ciudadanos que cuentan con Cívica Personalizada para que ingresen a las líneas de Metro, Metrocable, tranvía y rutas alimentadoras cuando no tienen saldo suficiente en la Cívica. Este dinero se les descuenta en la próxima recarga.

Dato: Los puntos de venta venían funcionando de lunes a sábado hasta las 7:45 p.m., y domingos y festivos, de 9:15 a.m. a 5:45 p.m.

Le podría interesar: