España | ¿Habrá temporada 3 de la serie ‘Valeria’?

La segunda temporada de la serie Valeria se estrenó el pasado viernes 13 de agosto en Netflix y se ha convertido en la protagonista de este fin de semana. Las nuevas aventuras de esta indecisa joven que quiere ser escritora está volviendo a cautivar a sus seguidores o no, ya que hay que reconocer que a algunos no les está convenciendo y lo están contando en las redes sociales. Por eso, la pregunta del momento es la siguiente: ¿Habrá o no temporada 3 de la serie Valeria?

La posibilidad de una temporada 3 de Valeria

Como siempre que acaba una temporada, los espectadores empiezan a preguntarse por la viabilidad de una siguiente temporada. Por un lado, hay que decir que la plataforma de streaming Netflix no ha realizado por el momento ningún anuncio sobre el futuro de la serie española.

Por otra parte, el último capítulo de la segunda entrega no cierra la historia. Valeria está pensando en un título para la secuela de su novela y recibe una sorpresa en casa de Víctor. Un final abierto siempre despierta las esperanzas de otra temporada.

Además, hay que tener en cuenta que esta saga de libros de la escritora Elísabet Benavent consta de cinco novelas, por lo que todavía quedan muchas historias que contar. Eso sí, también hay que pensar en que la serie protagonizada por Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott no es una fiel adaptación de las novelas y no tiene que ajustarse a ninguna estructura.

El abierto final de la segunda temporada

Como ya hemos dicho, aunque no queremos hacer ningún spoiler de la serie creada por María López Castaño , el final de esta segunda entrega es muy abierto. Aunque la protagonista ha firmado el divorcio y se ha despedido de Adrián, la relación con Víctor no es perfecta. Por ahora a Valeria le cuesta volver a enredarse en una relación seria con Víctor.

También la editorial se prepara para recibir a su autor más reciente de la temporada Bruno Aguilar. Un nuevo personaje que entrará también en la vida de Valeria y que todavía no sabemos que puede significar para ella.

Estos y otros muchos interrogantes, nos dan pie a pensar que es posible una tercera parte de Valeria, aunque por ahora no hay ninguna confirmación por parte de la plataforma. Por ahora solo podemos esperar la respuesta oficial de Netflix que por lo menos suele tomarse 6 semanas para evaluar la reacción de los espectadores, ver si la audiencia ha sido la esperada y decidir si renueva la serie. Si al final se renueva la serie será muy difícil que podamos ver los episodios antes del segundo semestre de 2022, el próximo año.

Por ahora, los usuarios de la plataforma de streaming se tendrán que conformar con ver estos ocho intensos episodios de la segunda temporada que acaba de estrenar Netflix.