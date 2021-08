España | Lydia Bosch, protagonista por un espectacular posado en bikini

Lydia Bosch se ha convertido en tendencia últimamente por sus apariciones en las redes sociales. La actriz triunfó en televisión en los años 90 y ahora tantos años después volverá a un talent-show en su próxima temporada. La conocida Lydia Bosch formará parte del casting final de ‘Tu Cara Me Suena 9’ junto a rostros conocidos como Loles León, Agoney, Los Morancos o Eva Soriano.

Pero su popularidad últimamente no se debe solo a su participación en el divertido programa de televisión, sino que también tiene que ver con las fotos que la presentadora ha publicado en su cuenta de Instagram. La actriz, a sus 57 años, luce una figura increíble. El posado ha generado muchísimos comentarios e interacciones de seguidores, y de compañeros de profesión e incluso amigos.

Lydia Bosch esta noche en Canal Sur con los pequeños de “Menuda Noche”. No os lo perdáis!! 😍❤️🤩 https://t.co/pjLeL6ZwY3 — LYDIA BOSCH (@lydiabosch_) February 1, 2019

Todos ellos son de admiración hacia lo bien que ha cuidado su figura durante 57 años. Sin embargo, la actriz hace poco dio una mala noticia a sus seguidores en referencia a su cuerpo, en concreto su piel, aunque aclaró que no es peligroso.

Lydia Bosch padece un tipo de cáncer de piel pero, ya que el término asusta mucho, ha aclarado que no es peligroso y que no afecta a ningún órgano vital. Ahora debe cuidarse y no exponerse demasiado al sol ya que quizás no haberlo hecho desde joven ha podido provocar esta complicada situación.

La propia Lydia reconoce que nunca se cuidó: «El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al SOL. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto».