Madre de paciente del JM de los Ríos, a políticos en México: Tomen en cuenta nuestro clamor, nuestros niños mueren

Rosaliz Díaz, quien es madre de un niño fallecido en el año 2019 en el hospital JM de los Ríos, envió este viernes un mensaje a los políticos que están reunidos en México, a quienes les pidió que tomen en cuenta su clamor de ayuda, ya que “nuestros niños mueren día a día”, por falta de trasplantes y otros insumos.

“Deben desde México tomar en cuenta ese clamor de ayuda, no solamente por mí y por mi hijo, por todos. Niños están muriendo día a día, no saben lo doloroso que es que mi hijo me diga que ‘el próximo puedo ser yo’, eso es horrible. Son muchísimos los pacientes que tenemos y pedimos que se reactiven los trasplantes en Venezuela”, expresó Díaz en una entrevista con Punto de Corte.

Además la madre del infante fallecido recuerda que “es bien deprimente porque nosotros como grupo les decíamos que si no lo podían hacer en Venezuela que los trasladaran a otros países a través de convenios internacionales. Recuerdo que una vez fuimos a una embajada y nos dijeron que sí nos podían ayudar, que nos querían ayudar pero que no podían saltarse los convenios internacionales”.

“Nadie le da trabajo a una mamá con un paciente crónico en el JM de los Ríos. Se debe seguir dando el cuidado. Es triste que un paciente de hemodiálisis, no pasen dos o tres meses y ya muere. Desde que mi hijo Santi se enfermó, recuerdo que en 2014 mi hijo estuvo en coma, y cuando estuvo ahí me dijo que ‘hablé con Dios y estoy sano’, y desde ahí él quedó con una conciencia que todo debía dárselo a sus amigos, pastillas, zapatos. Y desde ahí decidimos ayudar y por eso creamos ‘Santi y sus amigos’, donde brindamos apoyo y calidad de vida a pacientes crónicos”, indicó otra madre.

La vocera explicó que en la organización ‘Santi y sus Amigos’, “damos una mano amiga. Yo como mamá lo viví, por eso es importante brindar siempre una ayuda”.

Mientras que Johelys Céspedes, madre de adolescente que está recluido en el JM de los Ríos afirmó que “él en estos días, desesperado grabó un video pidiendo que se reactivaran los trasplantes, explicando que ha tenido 7 cambios de catéter, en 4 años es mucho”.