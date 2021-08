Vicente Brito: Expectativas por el diálogo en México y el diálogo gremios empresariales – Gobierno

Venezuela se encuentra a las expectativa por dos negociaciones o diálogos que están ocurriendo en este momento: el de México y el de los gremios empresariales con distintos organismos públicos. Así lo asegura el Presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, Vicente Brito.

«El diálogo en México, que comenzó este viernes, busca resolver la compleja situación en que nos encontramos y que se agravaría de no lograrse soluciones políticas o electorales a través del voto como vía para resolver diferencias, para escoger libre y democráticamente a las autoridades que deben ocupar los distintos cargos para los cuales sean elegidos».

Cree el también expresidente de Fedecámaras que la mayoría de los venezolanos no está esperanzado con el diálogo en México, porque no cree que haya posibilidad de lograr acuerdos, pues han ocurrido con anterioridad sin resultados favorables para el país.

Existe otro diálogo – continúa Brito – entre gremios empresariales y gobierno, «donde se discuten alternativas para recuperar la economía del país».

«Este se viene realizando desde hace cierto tiempo y de manera discreta. El sentimiento de la mayoría de los venezolanos es que el modelo estatista no ha traído soluciones y ha afectado adversamente la calidad de vida para la mayoría de la población. Es por estas razones que existen grandes expectativas en lograr acuerdos que faciliten las decisiones necesarias para recuperar el desarrollo económico y social. Lo que sí es evidente que el país no puede seguir sometido a las desmejoras en la calidad de vida por tener el menor ingreso per cápita en el continente. El deterioro social es creciente y demanda soluciones urgentes».

Y agrega Brito: Venezuela está a la expectativa. «Está en manos de los que ejercen el poder dar demostraciones de que sí existe disposición a lograr acuerdos que satisfagan las expectativas de los venezolanos y a los que representan a la oposición».