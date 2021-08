Lo que dijo Laura Bozzo a horas de que venciera el plazo para ingresar a la cárcel

Laura Bozzo fue vinculada a proceso el pasado 11 de agosto, mismo día en que se le dictó prisión oficiosa por riesgo de fuga, al no haber podido acreditar su domicilio permanente.

Desde entonces, la peruana se encontraba desaparecida, pero un medio logró contactarla y obtener sus primeras declaraciones sobre su delicada situación legal.

En tanto, está por agotarse el plazo que dieron las autoridades para ingresar por su propio pie antes de que se le dicte orden de aprehensión.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre su probable ingreso a la cárcel?

Laura Bozzo parecía haber sido tragada por la tierra tras hacerse pública su vinculación a proceso. Ni siquiera sus amigas más cercanas, como Galilea Montijo, podían localizarla.

“No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho de ella”, dijo en su momento la conductora del programa Hoy.

Pero el noticiero ATV Noticias sí logró hacer contacto con la también llamada “Señorita Laura”, aunque solo fue por vía telefónica.

El informativo peruano le pidió su opinión a Laura Bozzo sobre el problema legal que tiene con las autoridades de México, a lo que ella respondió:

“No, no sé de dónde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo, para eso están mis abogados, los que hablan son ellos, punto. ¡Yo no tengo nada que hablar!”, dijo la presentadora

¿Laura Bozzo se entregó a las autoridades al cumplirse el plazo para ingresar a la cárcel? Hasta las 17:00 horas del viernes 13 de agosto no se había presentado en las instalaciones del Penal de Santiaguito, donde debía ingresar por su propio pie.

Sin embargo, aun contaba con algunas horas para cumplir con la orden de prisión preventiva que le dictó un juez por incurrir en un delito fiscal.

Se prevé que si Laura Bozzo no se entrega el viernes, la Fiscalía General de la República solicite una orden de aprehensión en su contra.

