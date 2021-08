REPORTE CONFIDENCIAL (CAROLINA ARIAS)

Morel David Rodríguez: Fuerza Vecinal ejemplarizó con las primarias

El alcalde del Municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, consideró como un éxito el proceso de elecciones primarias para la elección de los candidatos a concejales de la oposición, recordando que en el 2018 hicieron este mismo proceso para las elecciones a concejales.

Dijo que la intención de repetir la experiencia es para que otros la sigan. «Estas elecciones primarias desde Fuerza Vecinal es una propuesta que tenemos para el país, no es solamente Maneiro, porque queremos institucionalizarlas en la oposición para motivar a la dirigencia política a trabajar por su gente, que no se queden inactivos y que no sea el dedo que los elija, sino que tengan un verdadero apoyo popular».

Ratificó que las primarias son importantes porque los cargos no son propiedad de nadie, «son de los electores que tienen el derecho a elegir a sus representantes y estoy seguro que la participación va ser positiva», dijo en la mañana y en la tarde anunció que fueron superadas las expectativas.

La comparación para afirmar el éxito es haber estado por encima de las primarias para alcaldes del PSUV, realizadas la semana pasada.

“La participación de este partido fue del 9 por ciento, para un total de 4 mil personas. En estas elecciones internas superaremos ese monto y eso significa que, si seguimos a este ritmo de trabajo que tenemos desde 2017, el 21 de noviembre obtendremos una victoria rotunda».