Osmariel Villalobos denunció que fue víctima de violencia doméstica

La modelo Osmariel Villalobos confesó y denunció un fuerte episodio del que nunca pensó ser parte, debido a que fue víctima de violencia de género.

A través de su cuenta de Instagram, la venezolana publicó un se sinceró sobre la traumática situación que vivió días recientes, cuando descubrió una infidelidad por parte de su ahora expareja, puesto que tras sus acciones rompieron vínculo.

“Fui víctima de maltrato físico, emocional y verbal de mi expareja, que me expuso a la humillación más grande de mi vida. Esa persona que me juró protegerme y cuidarme, esa misma persona me maltrató”, inició el relato la exreina de belleza.

“Estuvimos en una discoteca. Algo que estaba sucediendo entre una muchacha de la mesa de al lado y mi pareja, mi expareja. Le dije que no entendí que pasó y se puso súpermolesto porque yo ‘tenía que controlar mis celos’ y le pedí disculpas”, continuó. “No pasaron 10 minutos cuando él se levanta, ella también, yo me levanto y me doy cuenta de esa realidad. Se estaban besando en un rincón de la discoteca”.

Osmariel detalló cómo sucedieron los hechos en los que resultó afectada no solo de manera física, sino también psicológica, ya que, el hombre en cuestión la humilló públicamente al dejarla expuesta sin nada de ropa y la golpeó, por lo que cuenta y además, en el clip se ve su brazo izquierdo con hematomas.

“Yo me voy y él minutos después se encuentra conmigo. Yo me quería ir y él me dice: ‘Tú no te vas, tú te vas conmigo. Empezamos a discutir, se puso muy agresivo y me rompió el vestido, tenía un vestido de tiritas sin brasier, me rompió el vestido, me dejó desnuda enfrente de muchísimas personas”, explicó con largas pausas al hablar. “Me insultaba, me pegaba en la cabeza”.