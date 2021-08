Russell Westbrook reacciona ante unirse a LeBron James, Anthony Davis y Lakers

EN este artículo estaremos viendo la reacción de Russell Westbrook reacciona al unirse a LeBron James, Anthony Davis y los Angeles Lakers en la NBA.

Al crecer en Los Ángeles, Russell Westbrook soñaba con ganar campeonatos para los Lakers. Incluso intentaría escabullirse de la escuela para asistir a los desfiles después de los triunfos de su ídolo y futuro amigo Kobe Bryant.

A los 14 años de su carrera en la NBA, finalmente tendrá la oportunidad de competir por un título en púrpura y oro, y lo hará junto a sus futuros compañeros del Salón de la Fama LeBron James y Anthony Davis.

En su conferencia de prensa introductoria con los Lakers el martes en el Staples Center, Russ dijo que era “surrealista” ser miembro del equipo de su ciudad natal.

“Creo que todavía no me ha afectado”, dijo Westbrook, sentado junto al vicepresidente de operaciones de baloncesto de los Lakers, Rob Pelinka, y el entrenador en jefe Frank Vogel. “Siendo de Los Ángeles, creciendo no muy lejos de aquí. Poder ver los desfiles. Faltó a la escuela para intentar ir a ellos. Ser fanático de los Lakers … Todo está cerrando el círculo para mí, es una bendición. Hay muchas cosas que no puedo expresar con palabras reales, solo porque algunos de estos sueños no se hacen realidad para personas como yo. Estoy realmente bendecido y agradecido por esta oportunidad y no puedo esperar para comenzar “.

Russell Westbrook viene de promediar una cantidad de 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias por juego en la NBA.