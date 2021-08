Cinco cosas que debe saber del talibán y qué se puede esperar de ellos

La retoma del poder por parte del talibán en Afganistán deja muchas interrogantes sobre el futuro del país asiático, que ya vivió en el pasado bajo las restrictivas normas que dicta la ley islámica

Aunque muchos solo hayan oído hablar del talibán en los últimos años, el movimiento islámico fundamentalista de corte política-paramilitar surgió hace más de un siglo, y está sustentado en la propia yihad o guerra santa, que libran los musulmanes para repeler y aniquilar a sus infieles enemigos.

En este texto te explicamos brevemente qué es el talibán y lo que se espera tras su reinstalación en el poner en Afganistán, donde de un día para otro la vida, especialmente de las mujeres, comenzó a cambiar.

¿Qué es el talibán y cuándo surge?

El talibán es un movimiento fundamentalista político-paramilitar de Afganistán que por segunda vez conquista el poder en esa nación asiática. El movimiento moderno surge a principios de la década de los 90 en medio de una guerra civil tras la retirada de las fuerzas de ocupación de la Unión Soviética (1978 – 1992). Para ese entonces, muchos grupos de muyahidines (combatientes de la guerra santa o yihad) luchaban por el control del país tras la salida de los soviéticos.

No obstante, los talibanes (que literalmente se traduce como estudiantes religiosos o novicios), fueron descritos por primera vez a finales el siglo XIX, durante la segunda guerra de los ingleses contra los afganos, quienes se distinguían por su ferocidad en la lucha.

¿Cuándo se instala en talibán en Afganistán?

Tras el fin de la ocupación soviética, un líder religioso, el mulá Mohammed Omar, convoca a sus seguidores a tomar las armas para alcanzar el poder, iniciándose una guerra civil que acabó en 1996 con la instalación de un estado fundamentalista regido según las normas y costumbres más ortodoxas islamismo, y que se mantuvo en el poder hasta 2001, cuando fueron derrocados del poder por Estados Unidos.

¿Por qué Estados Unidos invadió Afganistán?

El 11 de septiembre de 2001, EEUU sufre el peor atentado terrorista de su historia, cuando tres aviones comerciales son estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, mientras un cuarto cae a tierra. El responsable de los ataques es el grupo ultrafundamentalista islámico Al Qaeda, cuyo líder, Osama Bin Laden, es protegido por el régimen talibán afgano. Al negarse a entregar al terrorista, el presidente Goerge W. Bush ordena invadir Afganistán, y es secundado por Canadá y varios países de Europa. La misión es derrocar al gobierno talibán y capturar a Bin Laden.

¿Por qué el talibán recupera el poder?

Tras casi 20 años de presencia en Afganistán, durante su mandato, el expresidente Donald Trump prometió cesar la invasión y el regreso de las fuerzas de ocupación; una promesa que fue cumplida por su sucesor, Joe Biden, quien tras retrasar la medida tres meses finalmente ordenó el regreso de los militares. El talibán, que desde 2002 se ha venido reorganizando e inició en 2006 ataques selectivos e intimidación de la población civil, vio la oportunidad de tomar el poder. La salida de los militares extranjeros y la ausencia de un ejército afgano organizado, hizo posible que en apenas 10 días se hiciera con el poder.

¿Qué va a pasar en Afganistán con los talibanes en el poder?

Aunque lo líderes de esta nueva camada de talibanes han asegurado que no habrá represalias ni se afectará a la población con imposiciones extremas, el temor de los afganos es que se reimplante el régimen de terror que gobernó al país entre 1996 y 2001 con la estricta aplicación de la sharia, la ley islámica que impone un detallado código religioso y de conducta que en muchos aspectos es considerado violatorio de los derechos humanos fundamentales.

Basada en el Corán y los escritos de Mahoma, bajo la sharia, por ejemplo, las mujeres no pueden estudiar, deben vestir siempre con burka, una novia no puede estar cerca de su futuro esposo, solo pueden salir de sus casas con un permiso firmado de su esposo y acompañadas por un hombre de la familia, y nunca pueden cantar. El adulterio o las relaciones homosexuales están prohibidas y son penadas con la muerte por lapidación; el robo se paga con la amputación de la mano o el pie; la televisión no puede mostrar ninguna forma de vida animal; y está prohibido todo género musical que no sean canciones religiosas. El alcohol está totalmente prohibido: el espionaje es pagado con la muerte; y se puede crucificar a alguien culpable de estafa o asesinato.



