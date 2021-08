Cómo cuidar el cabello antes de plancharlo

Hoy la vida corre con prisas para las féminas y muchas veces no tenemos el tiempo para someternos a la larga sesión de secado con cepillo redondo. Este método gusta a muchas porque da un resultado muy bonito en la melena. Pero si te gusta el liso extremo, planchar el cabello es lo ideal.

Cuidado con la temperatura al planchar el cabello

El calor que aplica la plancha y la presión que ejercen las placas al planchar el cabello altera su estructura, dando el acabado que deseas según el movimiento que hagas. Entonces, la temperatura adecuada y si estas emiten iones, harán que el daño sea menor para tu cabello. Debido a esto, no compres una plancha de temperatura fija, ya que no todos los cabellos son iguales.

Si vas a trabajar con cabello sintético, como las extensiones o pelucas, entre 60 y 150° va bien.

Para cabello fino o teñido, no uses más de 160°, para que no dañes el cabello y termines con unas horribles horquetillas. Si tu cabello es normal y no está teñido, usa la plancha a un máximo de 180°.

Para cabello grueso, abundante y rebelde, puedes usar más de 180°. Si vas a aplicar queratina o cirugía capilar, no te pases de 230°. En conclusión, no abuses del calor ni del uso de la plancha, para que no dañes tu cabello. Y no “frías” el cabello, pensando que con más calor te peinarás más rápido; eso lo pagarás caro.

