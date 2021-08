Donde estan las segundas dosis de vacunas spunitk v

Esta pandemia que azota al planeta nos ha causado mucho daño a los venezolanos y no ha sido más letal porque éste es un país paralizado en la producción, por lo que no existe la movilización de otras épocas y también porque nuestra población en su inmensa mayoría ha cumplido con las normas que han establecido tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según los especialistas en la materia, entre ellos, Enrique López Loyo, Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Julio Castro, Manuel Figuera, Enrique Montbrun y otros calificados profesionales de la medicina, en nuestro país no existe un Plan de Vacunación Masiva que cumpla con los estándares internacionales en este sentido. Primero, este proceso está adscrito a un sistema denominado “Patria” que no es más que un aparato para la manipulación y el control político y social de los ciudadanos con claros fines políticos a favor del partido de gobierno. En segundo lugar, se lleva a cabo por una especie de lotería, si te llega el mensaje eres vacunado y si no llega tienes que esperar. Dentro de ese irregular procedimiento establecieron que las personas hasta los 59 años se vacunaban con la vacuna china y los que tenemos de 60 años en adelante teníamos que hacerlo con la vacuna rusa.

Se dice que ni siquiera el 5% de la población nacional ha sido vacunada por lo que estamos muy lejos de alcanzar la llamada inmunización de rebaño. Y esto ocurre, cuando en muchos países, sus habitantes tienen las 2 vacunas, y ahora se piensa en una tercera dosis ante la aparición de variantes denominados alfa, gamma y delta, que de acuerdo a los expertos, son más contagiosas y representan mayor peligro de hospitalización y muerte.

En los programas de opinión escuchamos las opiniones de especialistas acerca de la posibilidad o no de combinar las vacunas, pero todos coinciden en afirmar que no es lo conveniente, sino que lo adecuado y correcto es colocar las 2 dosis de la misma vacuna. Otros dicen que si se puede combinar la primera dosis de la rusa y la segunda dosis de la china, sin mayores consecuencias. En lo que todos coinciden es que la peor vacuna es la que no se pone.

Ahora, por qué los venezolanos estamos sufriendo esta situación? . Por qué, el Ministro de Salud no ofrece una explicación razonable a todos los que nos encontramos en esta desagradable coyuntura?

La verdad es que he dejado de ir al lugar que funciona como uno de los centros de vacunación ubicado en la Urbanización Costa Azul de Porlamar, porque es tal la aglomeración de personas y la cantidad de vehículos estacionados que parece mejor informarse de otra manera, ante la desinformación y la opacidad oficial.

Urge entonces que los ciudadanos y organizaciones no gubernamentales nos movilicemos en búsqueda de una solución a este problema sanitario que afecta a muchos venezolanos y neoespartanos.

Ante el avance de las variantes del virus, estamos empeñados en cuidarnos y cuidar a los demás manteniendo las medidas de doble tapaboca, utilizar gel antibacterial y guardar el distanciamiento físico, evitando las reuniones sociales, pero es necesario que El Estado cumpla con sus obligaciones establecidas en la Constitución Nacional garantizando el sagrado derecho a la salud, que sigue siendo vulnerado a diario, y nos da tristeza y desazón conocer la noticia del fallecimiento de niños internados en el Hospital J.M de los Ríos de Caracas que no pudieron ser atendidos debidamente ante la problemática de los trasplantes.

La salud es un derecho constitucional que no debe estar sometido a ninguna restricción, ni condición política ni social y es una obligación del Estado garantizarlo. Ese derecho tenemos que cuidarlo y defenderlo a toda costa y riesgo.

Así que solicitamos a las autoridades sanitarias una respuesta oportuna y veraz y nos digan ¿Dónde están las segundas dosis de las vacunas Spunitk V?

LUIS LONGART GUERRA