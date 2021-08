El truco viral para conseguir bolsas llenas de comida por menos de cinco euros

TikTok es una mina de todo tipo de trucos para el día a día, y nada es más útil que las estrategias para gastar menos dinero comprando las mismas cosas de siempre, sin tener que renunciar a nada pero pudiendo ahorrar.

El último truco en viralizarse ha sido el de una joven ahorradora profesional que ha mostrado a sus 30.000 seguidores de su cuenta de TikTok cómo se las ingenia para llenar múltiples bolsas de comida por menos de cinco euros en total.

Una ‘tiktoker’ ha compartido su secreto para conseguir comida tirada de precio: la aplicación Too Good To Go TikTok

En el vídeo muestra todo lo que ha comprado: cuatro pizzas de pepperoni, bizcochos de té, cinco bebidas Lucozade, cinco latas de frijoles, cebollas, coliflor y muchas más cosas, pero lo más sorprendente de todo es que ha conseguido hacer toda la compra por menos de cinco euros.

El truco es sencillo, lo ha adquirido todo gracias a la aplicación Too Good To Go, que conecta a compradores con supermercados, donde pueden comprar alimentos que están a punto de ser tirados a precios muy reducidos.

«Todo eso fue de mi tienda de la esquina local y probablemente fue mi mejor pedido de Too Good To Go. Creo que tuve suerte. Literalmente me dieron toda la tienda», explicaba la joven emocionada y sorprendida por todo lo que le había llegado.

La aplicación Too Good to Go ayuda a reducir el desperdicio de alimentos de tus establecimientos más cercanos, que en lugar de acabar en la basura se ponen a la disposición de los usuarios de la aplicación que podrán comprarlos a precios muy rebajados.

Aproximadamente un tercio de la comida producida en el mundo para consumo humano se pierde o desperdicia cada año, unas 1.600 millones de toneladas de comida. La aplicación Too Good To Go, disponible en España, ayuda a rebajar estas cifras de una forma sostenible para el medio ambiente y económica para los bolsillos de los particulares.

La Vanguardia