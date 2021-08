Fallece otra niña en el J. M. de los Ríos. La tercera en una semana

En horas de la tarde de este miércoles 11 de agosto, se conoció del lamentable fallecimiento de Jeannys Herrera, de 9 años de edad, quien era paciente del Servicio de Nefrología del JM de los Ríos. La pequeña sería la tercera en menos de una semana.

Así lo informó el abogado Carlos Trapani, Coordinador General de Cecodap, a través de su cuenta en Twitter, donde resaltó que con Herrera, son tres, los niños que mueren en menos de una semana.

«Yo declaré hace un par de años que el servicio de nefrología del Hospital JM de los Ríos cerraría no por el colapso debido a las carencias. Cerrará porque no habrá niños a quien atender. Me gustaría estar equivocado» afirmó en publicación en las redes sociales.

— Carlos Trapani (@carlosmtrapani) August 11, 2021

La organización Nacional de Trasplantes en Venezuela informó que con Jeannys Herrera, han fallecido 12 niños y adolescentes que durante los últimos 8 meses, esperaban un trasplante. Todos eran pacientes del servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos, el principal hospital pediátrico de Venezuela.

Cabe recordar que en el mes de mayo del presente año, las madres de los pacientes del servicio de Nefrología protestaron en la entrada de este hospital ubicado en Caracas, con pancartas en mano, tras las muertes de seis niños de nefrología desde marzo de 2021.

En dicha protesta, la madre de Jeannys Herrera comentó que su hija era paciente nefrótica y «me da miedo traerla al hospital por tantos muertos, tantos niños esperando trasplantes. Mi hija está en una situación crítica y recae mucho. El año pasado estuvo ocho meses hospitalizada y me da miedo».