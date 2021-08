A pesar de que las salas de cine permanecen abiertas pese a la actual situación mundial con respecto a la pandemia, las productoras no están del todo seguras de lanzar sus películas en estos momentos y Sony Pictures no es la excepción después de confirmar que ‘Venom: Let There Be Carnage’ se retrasaría tres semanas, pero al parecer otra producción podría tener un peor futuro, pues un reciente informe señala que ‘Hotel Transylvania: Transformania’ podría no llegar a los cines y ser lanzada directamente en streaming.

La franquicia ‘Hotel Transylvania’ ha tenido un gran recibimiento tanto por el público infantil como adulto y actualmente se está en espera del lanzamiento de la cuarta película, la cual se ha visto muy afectada por la pandemia de Covid-19 después de una gran cantidad de movimientos en su estreno y originalmente se tenía planeado su legada a cines para abril de 2021 y actualmente se tiene programada para el 1 de octubre del mismo año.

Según un informe del portal Deadline, ‘Hotel Transylvania: Transformania’ podría no llegar a los cines, ya que Sony Pictures podría llevar la película directamente a alguna plataforma de streaming después de ver que películas como ‘Suicide Squad’, ‘Jungle Cruise’ y ‘Black Widow’ no han tenido el recibimiento esperado en la taquilla, además del alza en los casos de Covid en menores de edad, lo cual podría traducirse en un pobre recibimiento.

Hasta el momento este movimiento no es oficial, pero podría ser anunciado en próximas fechas dependiendo el recibimiento de otras producciones, o bien, no se descartaría un nuevo retraso en su estreno y quizá pueda llegar para finales de año o bien, principios de 2022.

Wipy