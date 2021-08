Mhoni Vidente: Tu suerte, salud, amor y dinero en los horóscopos de este 16 de agosto

El Horóscopo de este lunes 16 de agosto del 2021. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Aries

El amor trae un buen momento ya que, pese a que quizás has tenido algún problema con tu pareja o tuviste confusiones con respecto a su fidelidad, hoy vas a confirmar que solo eran ideas tuyas. No dejes que se arruine lo que han construido.

Posible gripe para el día de hoy, consume naranja u otro fruto cítrico. No dejes que otras personas te digan lo que debes hacer, si no se trata de un superior a uno de tus jefes, es mejor que mantengas a aquellos que se creen dueños de la verdad a raya, no siempre tienen la razón.

El día de hoy tu intuición debe primar por sobre la opinión poco oportuna de otros. Una persona que no ves hace tiempo está a punto de hacer una venta importante, te hará una invitación a su hogar para celebrar, no rechaces la invitación. Un plazo que te han dado para entregar un trabajo importante para tus estudios podrá haberse modificado el día de hoy, será a tu favor, ya que podrían darte más tiempo. Tus números de la suerte son 31, 14, 45 y 26.

Tauro

No estás llegando a esa etapa de plenitud que te propusiste hace algún tiempo, estás desviando el camino hacia los problemas. Intenta el día de hoy comenzar a ver bien los pasos que estás dando, podrías darte cuenta de un error que has cometido. No trates de solucionar lo que ya está roto y no se puede volver a juntar. Si tuviste un quiebre con una persona que estabas conociendo y no quiere saber más de ti por un error que cometiste o por cualquier razón que no entiendas, no intentes arreglarlo más, solo da vuelta a la página.

Es momento de organizar tus prioridades y darle solución a los problemas que vas enfrentando con esta forma de hacer las cosas. En el amor las cosas vienen bien durante la jornada, pero es probable que las críticas comienzan a afectarles, es mejor guardar silencio por ahora. Una persona que quieres ver hace tiempo podría aparecer el día de hoy. El trabajo está muy bien, se esperan buenos resultados en este ámbito. Puede ser un camino de mucho riesgo, ya que terminarás no cumpliendo lo que te propusiste desde un principio. Tus números de la suerte son 31, 14, 46 y 23.

Géminis

Deberás tomar decisiones importantes en tu vida profesional. No tengas tanta paciencia con alguien que no pretende hacerte ningún bien, es probable que tengas que demostrar a esa persona que tienes todo para ganar en la vida y que puedes vencer sus ganas de hacerte algún daño. A propósito, si tienes problemas con alguna de las personas de tu familia, entonces es momento de limar asperezas. Es momento de comenzar a pensar más seriamente en la incipiente relación que tienes con una persona nueva que ha entrado en tu vida, no dejes que se diluya lo que han construido hasta el momento, debes siempre pensar que no tenemos todo comprado ni tampoco puedes dar todo por sentado.

En el amor siempre hay que hacer esfuerzos, si será una cena romántica con alguien que estás recién conociendo es un buen momento para mostrar toda tu capacidad de seducción y conocerse de manera más íntima. Puede que en este minuto sientas que alguien te ha estado mintiendo u ocultando cierta información sobre su vida, se trata de alguien que vienes conociendo hace poco tiempo y con quien tienes planes para seguir saliendo y quizás formar una nueva relación. Si descubres que esta situación ha sido así entonces debes exigir la verdad, si aún así no tienes confianza en esa persona es mejor que dejes las cosas hasta ahí. Tus números de la suerte son 31, 14, 46 y 25.

Cáncer

Tienes que comenzar a ver opciones de trabajo, es probable que se venga una reducción de personal donde estás, esto no quiere decir que corres peligro de despido, sino que siempre es mejor guardar una opción bajo la manga. Solo si te puedes asegurar que llegada la hora de que pase algo malo puedas contar con un respaldo. La gente que te rodea está un poco preocupada por ti, porque te ha visto con un semblante un poco negativo o triste, es posible que no estés durmiendo bien y eso que tenga con un rostro que no es usual en ti.

Pide disculpas si has sido malhumorado con alguien o si has respondido de mala manera cuando te han hecho alguna pregunta. Es un buen tiempo para estar alegre y celebrar con los amigos. Es probable que recibas una invitación para hacer esto con tus seres queridos, no dejes de asistir y de pasar un buen tiempo con ellos. Puedes estar con un poco de estrés por la carga laboral que has enfrentado. El trabajo marcha bien, no dejes que esta situación cambie. Tus números de la suerte son 43, 31, 12 y 11.

Leo

Recuerda siempre que es importante poner de nuestra parte para que la vida nos entregue cosas buenas, no siempre tendremos la oportunidad de que las cosas caigan del cielo para nosotros. El día de hoy, procura dar pasos firmes para que se solucionen algunos problemas que puedes estar enfrentando. Es probable que tengas algunos problemas en tu trabajo el día de hoy, no dejes que esto te afecte de sobremanera.

Si puedes tomar un descanso de tu trabajo, hoy es un buen día para tomar este merecido paréntesis. Si tienes una relación, procura utilizar este tiempo para pasar un buen tiempo juntos. Debes tener siempre en cuenta que las personas que están en tu mundo tienen el suyo propio, por lo que no pueden estar siempre ahí cada vez que los necesites, debes también darles espacio para vivir sus propias vidas. Hoy quizás te enteres de algo de la persona que está a tu lado, que aparezca una información tuya con respecto al pasado, todos tienen derecho a guardar secretos. Tus números de la suerte son 41, 11, 26 y 28.

Virgo

No es un buen momento para comenzar una nueva relación para Virgo. Podrías conocer a alguien que verás como algo potencialmente bueno, pero luego mostrará otra faceta que no creías posible. Si la vida parece difícil en este momento, dale una vuelta a la solución a tus problemas, la has identificado, solo falta que tomes la decisión de aceptarla y usarla a tu favor. Siempre que comenzamos a escribir una nueva historia de amor con alguien las cosas parecen un poco complicadas al principio, sobre todo porque nos llenamos de miedo e inseguridades, producto de relaciones pasadas que nos tienen al borde del colapso y de tirar todo por la borda.

No le hagas caso a estas cosas que te hacen dudar, mejor ten siempre conciencia de que vas por un buen camino. No tienes que gastar todo lo que ganas. Comienza ahorrar para los tiempos malos, es posible que estés muy pronto está ocurrir. El trabajo está bien y la salud se encuentra en un punto muy estable, cuida siempre tu cuerpo. Virgo puede realizar grandes cosas si se lo propone el día de hoy, es importante siempre confiar en tu potencial y en tus talentos para así sortear todo lo que te venga encima. Tus números de la suerte son 31, 14, 46 y 26.

Libra

Un amigo está necesitando de ti, tiene algo de suma importancia que contarte, es acerca de su vida amorosa y tú puedes darle consejo. Un día difícil para Libra. Es muy probable que recibes una mala noticia en el trabajo, lo que te hará replantearte un poco las cosas en el ámbito laboral. Una reducción de personal podría venir pronto, lo que te entra en una situación de duda. Si te dedicas a los negocios, es importante que el día de hoy no hagas acuerdos importantes, sobre todo con gente que no conoces bien.

Mejor espera a ver bien las condiciones de este posible acuerdo, podrías llevarte muchos malos ratos en el futuro si actúas de forma apresurada. Alguien podría hacerte una crítica el día de hoy, si se trata de una persona que no conoces bien, no te lo tomes a mal por esta razón. Tienes interés en alguien y crees que no eres correspondido, es probable que no sea así; debes activar tu intuición y comenzar a afinar tu percepción. Recuerdos del pasado podrían afectar el día de Libra por lo que es recomendable que comiences a tener más atención en tu presente. Tus números de la suerte son 31, 14, 46 y 23.

Escorpión

Cuidado con las tentaciones que pueden poner en riesgo tu relación de pareja, si es que la tienes. Debes ir siempre con la verdad por delante. Es probable que tengas un problema con algún superior o con un compañero de trabajo que tenga bastante influencia no te dejes amedrentar por ello, tienes todas las capacidades para salir adelante. Si sientes que ya no es tu lugar, entonces comienza a explorar. Otras opciones existen, solo debes verlas.

Es probable que no te guste la persona que se está acercando a ti, pero no por eso vas a ser descortés, mejor intenta decirle lo que sientes de una forma buena y sincera a la vez. A veces tenemos dificultades en nuestra relación de pareja esto pasa porque no tenemos paciencia muchas veces con el carácter del otro, pero esto es sólo un problema de comunicación, soluciónalo con amor y comprensión. Tienes la posibilidad de tomar una decisión importante y radical para tu vida, puede ser un cambio de ciudad, un viaje o un cambio de residencia; debes optar por lo que te convenga. Tus números de la suerte son 21, 14, 43 y 36.

Sagitario

Nunca es bueno tener problemas con quienes son tus superiores en el trabajo, si esto ocurre el día de hoy, intenta darle solución, porque no querrás perder tu empleo en este momento; es probable que no estés en la posición de ello. Es probable que sientas que estas pasando por una etapa de riesgo en tu relación de pareja, esto siempre trae problemas cuando lo sentimos, porque nos hace cometer algunos errores que no debemos, como decir cosas fuera de lugar o pelear por asuntos que no tienen que ver con el amor que tenemos por la persona que nos acompaña.

Un amigo cercano ha descubierto un engaño que le estaba haciendo una persona que quería mucho, debes apoyar en este momento como puedas. El trabajo está estable, pero debes buscar más formas de hacerlo ameno para ti. Intenta idear maneras de pasar mejor la jornada. Estás con la mente puesta en un objetivo muy claro en el amor, si crees que vale la pena, síguelo; podría ser una bella historia con esa persona. Intenta buscar comunicación el día de hoy. Tus números de la suerte son 31, 15, 42 y 27.

Capricornio

Las relaciones estables siempre tienen dificultades, sobre todo en su inicio; no pretendas que la tuya sea perfecta. El secreto está en hacer que estas peleas o diferencias no dañen el amor que se tienen uno por el otro. Es importante que logren ver esto como un paso más a consolidar su relación. En la salud será un día un tanto agotador. Una posible gripe podría afectarte, por lo que intenta tomar muchas vitaminas antes de salir de casa.

Terminaste una relación hace muy poco, es muy posible que lo recuerdos te vengan a la mente y que extrañes a la persona que se ha ido. Para evitar esto, es necesario que te enfoques en el presente. No intentes conocer a nadie nuevo de inmediato y mantén tu mente ocupada. Problemas en la familia: Deberás tomar acciones y solucionar un conflicto entre dos personas, no será algo fácil pero con cariño y comprensión podrás lograrlo. Tus números de la suerte son 19, 24, 43 y 36.

Acuario

Acuario comienza la jornada de manera muy optimista, pero este ánimo va decayendo durante el transcurso de la jornada. Es un día perfecto para comenzar a arreglar situaciones malas del pasado, sobre todo roces que puedas haber tenido con compañeros de trabajo. Es muy probable que hoy uno de ellos te haga un comentario positivo sobre tu trabajo, por lo que aprovecha este momento de sinceridad para tú también darle felicitaciones por su trabajo. Sin querer ambos habrán arreglado una mala situación que traían de antes.

No tienes que tener miedo a experimentar más en tu trabajo. No dejes que la rutina se tome tu vida. Cada día es una oportunidad y puedes ir encontrando cosas nuevas en cada momento de libertad que tengas. Estás en un buen momento para tomar una decisión importante en tu trabajo, tienes todo de tu parte para hacer esto y no arrepentirte después, ya que has meditado mucho esto. No dejes que el miedo repentino te impida hacer lo que hace tiempo estás pensando. Tus números de la suerte son 43, 31, 2 y 28.

Piscis

Las cosas están un poco difíciles, no será bueno tener una conversación sincera el día de hoy, ya que podrían formarse discusiones entre ustedes que no aportan nada bueno para el futuro. Es mejor esperar un poco y dejar esta instancia importante para otra jornada. Cuida más de tu espalda, debes comprar un asiento cómodo si es que trabajas frente a la computadora todo, cuida tu vista también.

Es muy probable que sea un día para pensar mucho y meditar sobre las decisiones que has tomado durante todo este tiempo, ya que muchas cosas podrían pasar la cuenta el día de hoy. Recuerda que a veces perdemos las ganas de seguir por motivos que no tienen que ver con el amor que tenemos por lo que realizamos o lo que escogimos como nuestro camino de vida. Momento ideal para sacar cuentas alegres de tu esfuerzo. Buenas cosas vienen en el horizonte. Tus números de la suerte son 31, 14, 45 y 21.

