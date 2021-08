«Se salieron todos sus demonios»

La expresentadora de Portada’s quiere «transformar» la experiencia negativa, para ser la voz de muchas mujeres «víctimas de la violencia que han callado»

La modelo y presentadora de televisión venezolana, Osmariel Villalobos reveló este domingo que fue maltratada física y verbalmente por su expareja en la calle.

En un video publicado en Instagram, Villalobos aseguró que durante mucho tiempo ha dejado decir cosas por miedo a exponer su «fragilidad, ser juzgada o criticada».

«He dejado de hablar por temor, pero esta vez es diferente. Quiero contar mi verdad, lo que viví hace tres días. Fui víctima de maltrato físico, emocional y verbal de mi expareja, que me expuso a la humillación más grande mi vida», puntualizó.

En el material audiovisual, la expresentadora de Portada’s dijo que tomó la decisión de compartir su experiencia para que no surjan rumores sobre lo ocurrido el pasado 11 de agosto, después que le preguntó a su expareja sobre una mujer que lo saludó de forma muy afectuosa.

«Estábamos en una discoteca. Yo sentía que sucedía algo entre la muchacha que estaba en la mesa de al lado y mi expareja. Ella se acercó, lo saludó, le dio un beso en el cachete y fue super cariñosa con él. Le dije: ‘no entendí, qué pasó», detalló.

Según el relato de Villalobos, el hombre se molestó por su comentario, diciéndole que «tenía que controlar los celos y evolucionar».

«Le pedí disculpas por ponerme así y poner la noche pesada. No pasaron 10 minutos cuando él se levanta ‘al baño y ella también’, yo los seguí y ahí me di cuenta que se estaban besando en un rincón de la discoteca. Me acerqué y les dije: ‘Qué buen beso’», puntualizó.

Ante lo ocurrido, Villalobos discutió con su exnovio, quien le impidió irse del lugar por su cuenta y se puso agresivo en la calle, mientras esperaban un taxi.

«Salieron todos sus demonios. Me rompió el vestido de tiras, que llevaba sin sostén, dejándome desnuda en frente de muchas personas. Yo intenté acomodarlo y lo volvió a romper. Me insultaba y me pegaba en la cabeza. Al llegar el vehículo me seguía rompiendo el vestido», contó.

Villalobos confesó que en medio de los ataques comenzó a grabarlo, para que al día siguiente viera su comportamiento.

«Ya me lo había hecho, según él ‘no pasa nada’. Cuando se dio cuenta que grababa enloqueció y me quería romper el teléfono, además del vestido. Al llegar me lanzó al piso y salí corriendo, huyendo de él completamente desnuda», precisó.

La modelo dijo que a pesar de las agresiones, no se atrevió a denunciarlo porque «no quería hacerle daño».

«Una vez más me puse a un lado, para protegerlo. El maltrato físico no fue tan terrible como el emocional. Me encuentro con esta persona y para él no estaba pasando nada, yo era una exagerada. Ahí fui cuando me di cuenta que protegía a alguien que no se hacía responsable de sus actos, por lo que terminé la relación. No quiero verlo más nunca», sentenció.

Ante los hechos, Villalobos acudió al servicio médico, donde evaluaron sus lesiones, y a la policía para denunciar las agresiones.

«El mensaje de hoy es denunciar, es no quedarse callado, ninguna mujer puede ser víctima de violencia ni cómplice. Para ellos tú eres la culpable y muchas mujeres se creen eso. No nos callemos y no permitamos ningún tipo de maltrato», dijo.

Villalobos considera que tiene que «aprender y sanar muchas cosas» antes de iniciar una nueva relación. «Voy a seguir con mi vida y pasaré la página», concluyó.

