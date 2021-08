Acusado hombre que atacó «salvajemente» a un vigilante +VIDEO

El fiscal Tarek William Saab informó este lunes, 16 de agosto, que imputará a Brayhan Bellaville por homicidio intencional en grado de frustración. Esto ocurrió después que el sujeto, supuestamente, atacara a un vigilante de una farmacia del estado Anzoátegui.

Saan informó en su Twitter (@TarekWiliamSaab) sobre la detención de Bellaville, después de que se hiciera viral el video de las cámaras de seguridad. En tal sentido, lo responsabilizó de atacar a Alberto Figuera, de 72 años de edad.

“Detenido en Lechería (Anzoátegui) para ser imputado Brayhan Bellaville, por los delitos de homicidio intencional en grado de frustración, omisión de socorro y resistencia a la autoridad, al agredir físicamente al señor Alberto Figuera (72 años vigilante de una farmacia)”, expuso.

En el video se puede observar cómo un sujeto con camisa roja golpea con su puño al vigilante, quien tenía una camisa azul. Este, casi de inmediato, pierde la consciencia, golpea su cabeza con una pared y su cara contra el suelo.

SAAB: ES UN “VIOLENTO AGRESOR”

Tarek Saab calificó a Bellaville como un “violento agresor”, quien habría atacado a Figuera cuando este no le permitió ingresar a la farmacia. Supuestamente, el conflicto inició porque el acusado no tenía tapabocas y el vigilante no autorizó su entrada al establecimiento.

“Al violento agresor se le impidió entrar a la farmacia por no poseer tapabocas, y es cuando decide golpear salvajemente al empleado del local de salud”, explicó Saab.

De igual forma, el abogado comunicó que Figuera tuvo que pasar por una evaluación médica tras recibir el golpe. En tal sentido, el personal de salud tuvo que aplicar ocho puntos de sutura en su cabeza y 11 en su boca.