Adriana Azzi: Horóscopo del 17 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 17 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Crecimiento.

Número de suerte: 488

Conéctate con la abundancia. Se positivo (a) en este día logras lo que quieres. Buenas influencias en este día. Firmas pendiente. Negocio que se activa. Lo que buscas llega. Se hace justicia en lo profesional. Ten fe en lo que estás haciendo. Habla a tiempo por lo que estás pasando.

Trabajo: Aprovecha las oportunidades. Evolución. Triunfos en negocio. Ten una actitud optimista.

Salud: Evita dejar de comer a la hora.

Amor: No tengas tanta desconfianza con tu pareja. Lo detenido avanza. Asistes a una reunión de amigos.

Parejas: Concéntrate más en tu relación. Analiza bien lo que quieres. Buscas el equilibrio en tu relación.

Solteros: El mundo en tus manos. Algo positivo llega a ti. Muchas bendiciones. Brindis.

Mujer: Lo que es tuyo llega. Busca la tranquilidad que necesitas en tu vida amorosa.

Hombre: No unas el trabajo con lo personal. No permitas que un familiar se meta en tu vida privada.

Consejo: Cambiar para mejorar.

Tauro

Palabra clave: Seducción.

Número de suerte: 388

Debes buscar la estabilidad en lo personal. Se activa el amor. No abandones a tu familia. Alguien cercano que te busca. Ayudas a una persona conocida en lo laboral. Toma la vida con más calma. No pongas condiciones en algo que quieres. Nuevos proyectos. Crecimiento que se activa en lo económico.

Trabajo: Estabilidad. Cuidado con los excesos en trabajo. Debes descansar más. Caminos abiertos.

Salud: Sin novedad.

Amor: No dejes el amor a un lado. Nuevos inicios. Personas nuevas que llegan a tu vida.

Parejas: Comienzo de nuevas metas con tu pareja. Ten prudencia en lo que dices del ser amada.

Solteros: Planifica lo que quieres hacer. No critiques a otros no sabes que pasa. Nuevas metas.

Mujer: Confías en una amistad algo personal. Mucho cansancio. Cambio de look necesario.

Hombre: Necesitas de una persona cercana. Encuentros románticos. Algo con sonido de campanas.

Consejo: Trata de ser una persona distinta.

Géminis

Palabra clave: Valor.

Número de suerte: 017

Planificas un viaje. Cambios positivos que se activan. Debes estar seguro (a) en lo que quieres. Debes ser paciente para lograr los objetivos. Te conectas con personas del extranjero. Debes buscar a un hijo que te necesita. Mucho movimiento este fin de semana. Nuevas personas a tu lado.

Trabajo: No te atormentes en lo laboral todo está bien. Habla a tiempo. Cierra los ciclos para que todo se active.

Salud: Virosis.

Amor: No pierdas las oportunidades en el amor. Nuevas personas a tu lado. Cambio de vehículo.

Parejas: Iras a un sitio donde comerás mucho. Se justo en tu casa. Hecho curioso con un viaje de ida y vuelta.

Solteros: Mujeres amigas en tu entorno. Celebraciones y conversación donde se aclaran las cosas.

Mujer: Salidas nocturnas que no están en tus planes. Asistes a un matrimonio. Concretas un negocio.

Hombre: Placeres de la vida. Mucho movimiento en este día. Unión de toda la familia o con una persona especial.

Consejo: Todo lo que te mereces es bueno.

Cancer

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 484

No te cargues con problemas de otros. Mandarás arreglar un problema en tu casa. Cuentas que pagar. La rueda de la fortuna a tu lado con mucho movimiento. Deja las dudas. Adelante en lo que quieres hacer. Concéntrate en lo nuevo que llega. La estrella te alumbra y te da buenas energías.

Trabajo: La evolución a tu lado. Se constante en lo que haces. Mujer amiga que te busca por un empleo.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Lo que no sirve déjalo ir. No cometas los mismos errores del pasado. Sales de un lugar que no te gusta.

Parejas: Te dan protección espiritual. Mujer en tu familia con problemas de salud. Te regalan un libro.

Solteros: Cansancio de la rutina. Atiende más a tu madre. Encuentro romántico.

Mujer: Te conectas con familiares lejanos. Equilibrio. Nuevas emociones. Preocupación por niño.

Hombre: Despejas duda después de una conversación. Activas una nueva relación. Cuidado con la lluvia.

Consejo: Bendice tu día a día.

Leo

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 399

Unión firmas. Logros. Alegrías. Celebraciones. Buenas noticias. Llegas acuerdo en un proyecto. Hecho curioso con un ave. Viaje por descanso. Celebraciones de una graduación. Culminas un proyecto. Algo con un colegio que debes solucionar. Búsqueda de nuevos caminos.

Trabajo: Cuídate de competencias desleales. Cambios necesarios que debes hacer en tu empleo.

Salud: Malestar de alergias.

Amor: Escucha tu yo interno y perdona a esa persona querida. Controla los conflictos. Te sientes traicionado.

Parejas: Reencuentro con la familia. Cumpleaños celebraciones. Niños en espera de algo que ofreciste.

Solteros: Reparación en una pared. Algo con electricidad. Cuidado con personas que te engaña.

Mujer: Cambio de vehículo. Debes activar las comunicaciones. Cuidado con los límites y luego no te puedas devolver.

Hombre: Cuidado con el despilfarro. No habrá vuelta atrás. Hay algo a la vista que no comprendes. Fluidez.

Consejo: La venganza no es buena.

Virgo

Palabra clave: Responsabilidad.

Número de suerte: 578

Buenas energías en este día. Ponte al día en lo que quieres hacer. Haces cosas nuevas y te trae beneficios. Muchas bendiciones para ti que te ayuda en lo que vas hacer. Mujer amiga esotérica que te ayuda. No esperes mucho de un hombre con hijo. Algo con un mueble que debes arreglar o comprar.

Trabajo: Analizas una propuesta que te hacen. Te ofrecen una oportunidad en lo que quieres.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Cree más en tus sentimientos. Compromisos. Brindis. Alguien te piensa en silencio.

Parejas: Inicios interesantes. Alguien que está pendiente de ti. Nuevas personas a tu lado.

Solteros: Recibes un mensaje importante. Has decretos positivos. Si alguien no te gusta aléjate.

Mujer: Sientes alegrías por alguien que se gradúa. Vive tu vida y deja que cada quien viva la suya.

Hombre: Necesitas poner orden en tu casa. La fuerza interior se manifiesta. No te cierres a la felicidad.

Consejo: Tú haces las circunstancias que vives.

Libra

Palabra clave: Orden.

Número de suerte: 003

Ten paciencia por lo que trabajas. Nuevos proyectos. Tendrás buena suerte en estos días. Venta de vivienda. Algo con libros que se activa. Recuperas algo perdido. Amigo que te busca para aclarar algo. Sale el sol en tu camino. Viaje repentino que análisis. Momento de progreso. Evolución.

Trabajo: Controla las emociones. Ten calma el tiempo te dirá todo. Nuevos inicios. Mujer amiga que te da algo.

Salud: Busca ayuda en la medicina.

Amor: Romance en sitio nocturno. Conoces el amor de tu vida en una reunión. No escuches chisme de tu pareja.

Parejas: Disfruta el fin de semana. Debes tomar una decisión en tu relación, Reconciliación.

Solteros: Paseos y disfrute con placer. Nuevas parejas. Cambios en tu vida inevitable. Celebraciones.

Mujer: Cuidado con los malos pensamientos o la venganza no llegas a ningún lado.

Hombre: Dinero que recibes y puedes solucionar un problema. Embarazo en la puerta que te cambiará la vida.

Consejo: No te llenes de rencor.

Escorpio

Palabra clave: Sabiduría.

Número de suerte: 704

Controla los miedos por lo que luchas. Esperas una nueva oportunidad en lo laboral. Sale el sol en tu camino. Dinero que te soluciona un problema. Compra de medicina. Se positivo (a). Querrás volver a un lugar. Extrañas a una persona querida. No te quedes detenido (a).

Trabajo: Propuesta que se consolida. Lentitud que se supera. Te dan una solicitud de permiso.

Salud: Mejoras el aspecto físico.

Amor: Debes tener más comunicación de los sentimientos. Celebraciones inesperadas. Canaliza tus sueños.

Parejas: Vienen cambios muy positivos en lo económico. Problemas con compañeros de trabajo.

Solteros: Viaje por carretera. Vences circunstancias que te molestan. Veras los resultados de algo que hiciste.

Mujer: No hagas alarde de tus virtudes. Estarás en un sitio por una razón. Cambio importante en tu vida.

Hombre: Debes estar más en tu casa. No olvides a los que viven contigo. Debes disfrutar tu familia.

Consejo: Tu vida te la haces tú.

Sagitario

Palabra clave: Valor.

Número de suerte: 575

Debes decir las cosas que te molestan. Pendiente con niños malcriados. Equivocaciones del pasado que no puedes repetir. Caminos abiertos por un viaje. Asistes a un lugar con mucha música. Celebraciones. Brindis. Nuevas personas a tu lado. Agotamiento. Aumento de atractivo. Escucha consejo.

Trabajo: Busca el camino en lo profesional. Alguien cercano te busca con buenas noticias.

Salud: Dolores en los huesos.

Amor: Si no te quedas estable con una persona no logras nada. Reencuentros. Un nuevo ciclo amoroso.

Parejas: Algo con álbum familiar. Cuidado con alguien que oculta algo. Nuevos sacrificios.

Solteros: Ayudas a una persona querida. Recibes un regalo. Algo con un teléfono que se pierde.

Mujer: Vive tu vida no te detengas por otros. Aléjate de familiares intrigantes. Buenas ideas en lo económico.

Hombre: Pendiente con los enemigos ocultos. Alguien te utiliza y dice ser tu amigo. Cambio de grupo.

Consejo: Utiliza tu experiencias.

Capricornio

Palabra clave: Evaluar.

Número de suerte: 184

Cambio de look. Alegrías con un grupo de amigo. Pendiente con correo que te llega por una invitación. Defenderás a un hombre. Llamada que esperas que te tranquiliza. Arreglas un problema con un seguro. Estarás pensando mucho en el pasado. No quieres que alguien regrese a tu casa. Alegrías.

Trabajo: Sientes que todo está lento pero vas en camino de un empleo o un buen negocio. Firmas y logros.

Salud: Resfriado gripal.

Amor: Alcanzas en el amor lo que quieres. Debes actuar más en esa relación que vives.

Parejas: Deja los conflictos en tu casa. Nuevas emociones. Controla la desconfianza.

Solteros: No escuches chisme de pasillo. Deseos de salir a disfrutar de noche. Corrige los errores.

Mujer: No hagas alarde de tus virtudes. Estarás en un sitio por una razón.

Hombre: Planifica bien lo que vas hacer. Evaluación médica pendiente. Cambio de carácter que te atormenta.

Consejo: Tú eres único.

Acuario

Palabra clave: Exactitud.

Número de suerte: 902

Invitación a una cena donde disfrutas el momento. Vive la vida es una. Celebración de logros con amigos. Evita celos o traiciones. Viaje a sitio de playa. Oferta de una vivienda. Deja el orgullo y pide la ayuda que necesitas. Sientes que alguien abusa de ti. Reencuentros con amistades de la infancia.

Trabajo: Actitud positiva en la entrevista que asistes de un empleo. Éxito a tu lado. Vences dificultades.

Salud: Beber más agua.

Amor: Aprovecha la oportunidad que te dan para una reconciliación. Posibilidad de un viaje romántico. Ganancias.

Parejas: Cuidado con lo que compras y no lo revisas. Alegría por nacimiento. Mudanza. Te cancelan algo pendiente.

Solteros: Te hacen un reclamo por un hijo o familiar. Recibes un regalo no esperado. Mensaje importante que llega.

Mujer: Sorpresa agradable en un cine o viendo una película. Deja el resentimiento. Aléjate de lo que no te da evolución.

Hombre: No te culpes por otros. Asume tu responsabilidad con tu casa. Sorpresa en la familia.

Consejo: La verdad nace y crece dentro de ti.

Piscis

Palabra clave: Prudencia.

Número de suerte: 377

Piensas mucho lo que vas hacer. Calidez en tu relación. Es el momento de hacer las cosas que quieres. Debes luchar por lo que buscas. Fuerza importante en la familia. Algo con flores que te dan. Evolución en tu vida. No te preocupes todo se soluciona. Debes sanar la molestia con tu pareja.

Trabajo: Búsqueda de soluciones en lo laboral. Retomas lo detenido. Buenas energías en negocio que vas hacer.

Salud: Cansancio.

Amor: La estrella te acompaña en lo que vas hacer con ser amado. Recuperas algo perdido.

Parejas: Cambios que debes hacer en la relación. Sal de la rutina. Mantén la energía en positivo.

Solteros: Todo mejora. La rueda de la fortuna a tu lado con logros. Se abren nuevas puertas.

Mujer: Muchas bendiciones en tu entorno. Celebración por logro de un familiar. Deja la tristeza.

Hombre: Tendrás deseos de hacer un cambio en tu vida. Conéctate con amigos del extranjero. Busca el equilibrio.

Consejo: La humildad es el desafío de la vida.

