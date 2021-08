Diálogo sobre Venezuela como una vía de recntrucción del país

El proceso de negociación de Venezuela inició con una serie de condiciones impuestas por el gobierno y la oposición. En el caso de la gestión chavista una de las más resaltantes es el levantamiento de sanciones por parte de la comunidad internacional, mientras que la oposición sigue pidiendo condiciones para elecciones libres y justas en el país.

En torno a dichas negociaciones existe mucho escepticismo social debido a las experiencias pasadas que han fracasado en donde no se obtuvo ningún acuerdo. Pese a ello, algunos especialistas apuntan a que esta vez el escenario es distinto y que podría lograrse un consenso que resuelva las problemáticas generalizadas del país.

¿Diálogo para solucionar la crisis de Venezuela?

Para ahondar sobre este tema Todos Ahora habló en entrevista con el consultor político Jesús Seguías, quien apoyó la idea de que el diálogo en México representa un avance en busca de solucionar la crisis venezolana.

«El proceso de negociación que comenzó en México el pasado viernes sin duda alguna representa un gran avance en la solución de la crisis venezolana. Este proceso no se parece a los anteriores por cuanto han cambiado muchas condiciones tanto del país como del Gobierno de Venezuela y la oposición venezolana. Justo esos cambios son los que han obligado a los actores a ponerse de acuerdo para resolver la crisis», explicó el experto.

Asimismo, indicó que estos acuerdos son necesarios, ya que «nadie podrá resolver la crisis por sí solo y ninguna de las partes (chavismo y oposición) podrá pulverizar definitivamente al otro porque ambos tienen fortalezas que impiden una capitulación de algunas de las partes de una manera directa».

Razones para el diálogo

Señaló como una prueba de esto, el hecho de que tanto la administración de Maduro y la oposición liderada por Guaidó, estén sentados en la mesa a pesar de haber dicho que no tenían nada que negociar.

«El Gobierno dijo que ellos no se iban a sentar a negociar si no levantaban las sanciones, si no se reconocía su gestión como legítima y si no se le entregaban los activos de Venezuela en el exterior, entre otras cosas, pero finalmente se sentó. Esto demuestra que sí tienen razones de peso para sentarse a negociar. Por su parte la oposición venezolana hasta hace poco decía que con Maduro la única conversación posible era hablar sobre a cuál país se iba a ir exiliado, pero también terminaron sentándose», dijo.

En este sentido, criticó que para este fin, los venezolanos hayan tenido que pasar por tanto sufrimiento antes de que los políticos del país concluyeron que el diálogo es la única solución.

«Ellos debieron haber hecho esto hace muchos años. Lamentablemente tuvo que haber muchas víctimas fatales, pérdidas humanas y materiales, tiempo perdido, un país en caos para que ellos pudieran comprender que el único camino era sentarse a negociar», sentenció.

¿Existe diferencias entre este diálogo con los anteriores?

Seguías diferenció este proceso de negociación con el ocurrido en República Dominicana, porque allí los patrocinadores eran países pequeños, mientras que en este es la comunidad europea la que está frente a este proceso.

«Tomaron como interlocutor a Noruega y tenemos también a otros países involucrados como Estados Unidos, Rusia y México que es un país muy grande de Latinoamérica. Esto hace que el proceso de diálogo se tome mucho más en serio», explicó.

¿Cuáles son las expectativas de los venezolanos frente a este diálogo?

A juicio del consultor político, la mayoría de los venezolanos apuesta porque en la mesa de diálogo se debatan y construyan propuestas a fin de que se resuelva la crisis económica y de servicios públicos del país.

«Para 80 % de los venezolanos las expectativas son muy claras. En este proceso de negociaciones lo más importante que deben discutir es la crisis económica del país, la de servicios públicos y de la pandemia. Apenas 16 % de los venezolanos considera que el punto más importante es la crisis política», explicó.

«Sin duda ambas crisis son importantes, pero en este proceso de negociación deben incluir de forma prioritaria el tema económico. La construcción de la economía de Venezuela es fundamental y eso tiene que ser producto de este proceso de negociaciones. Pasará por la eliminación de muchas sanciones que existen, pero también por la creación de un nuevo marco jurídico que le dé garantías al sector privado y no lo hegemonicen. Donde además se creen todos los estímulos para la producción tanto nacional como extranjera. Si allí se sientan a discutir solo los parámetros de la crisis política sería un grave error porque le estarían dando la espalda al país que está sufriendo en extremo», añadió el experto.

Excarcelación de Freddy Gevara ¿resultado del diálogo?

Por otra parte, Seguías se refirió a acontecimientos políticos como la excarcelación del diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Freddy Guevara, y la llegada al país de Enzo Scarano, exalcalde del municipio San Diego, en Carabobo, como resultados de los procesos de negociación.

«La liberación de Freddy Guevara forma parte de este proceso de acuerdos y entendimientos que se están dando en este momento. Lo mismo pasa con la llegada al país de Enzo Scarano, quien entiendo que va a participar en las elecciones regionales del estado Carabobo. Todos los políticos de oposición que están siendo solicitados o tengan inhabilitaciones por los tribunales venezolanos, con el solo hecho de participar en el proceso electoral ya obtienen el beneficio de la eliminación de todas las sanciones que pesan sobre ellos. Eso contribuye a que se vaya creando un ambiente mucho más propicio al entendimiento en el país», puntualizó.

«Creo que estamos avanzando, yo soy optimista y creo que vamos por buen camino. Ojalá nunca más volvamos a esta etapa de enfrentamientos suicidas y a esta camorra inútil que ha destruido al país durante 20 años. Es el momento de comenzar a entendernos y de ver que Venezuela se está quedando sola en este momento porque los demás países están resolviendo sus problemas producto de la pandemia. Los venezolanos no tenemos más camino que darnos la mano para reconstruir el país», concluyó.