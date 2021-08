Ecarri: CNE me dijo que ya no hay tiempo para primarias en la oposición

El candidato a la alcaldía del Libertador, Antonio Ecarri, afirmó este martes que ya no hay tiempo para realizar primarias dentro de la oposición y tener una candidatura unitaria de cara a las elecciones regionales.

“Yo fui de la mejor manera, respetando los lapsos de tiempo, hablé con los rectores Enrique Márquez y Roberto Picón y me dijeron ‘Antonio no hay tiempo para hacer primarias porque el tiempo se está agotando’”, reveló Ecarri en entrevista a Vanessa Davies para Punto de Corte.

El presidente de la Alianza del Lápiz calificó de “populista” pedir que haya primarias para la oposición cuando los lapsos no dan. Por ende, sugirió encuestas y estudios de opinión para determinar candidaturas que puedan vencer al chavismo.

“Es embuste, es populismo y demagogia sentarme yo aquí a pedir primarias cuando sé que no se van a realizar, que técnicamente no se pueden realizar. No hay tiempo para hacer primarias en Libertador, estamos a menos de 10 días que se cierre el proceso de postulaciones. Hoy acaban de decir que tampoco se van a hacer primerias en Táchira”, zanjó en exclusiva a Davies.

