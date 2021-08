Hospital de Palm Beach se quedó sin camas por repunte de COVID-19

Debido al nuevo repunte en casos positivos de COVID-19, un hospital de Palm Beach carece de camas para atender a los pacientes en estado crítico.

El centro médico asistencial LakeSide Medical Center, ubicado al oeste del condado Palm Beach, no tiene camas disponibles en su unidad de cuidados intensivos a causa del dramático incremento en las cifras por contagios de COVID-19.

Cualquier ciudadano que se presente en las instalaciones de este hospital en estado crítico, deberá ser trasladado a otro.

El personal no puede recibir más pacientes en estas condiciones, pues todas sus camas están siendo usadas principalmente por pacientes con coronavirus.

CINCO PACIENTES REQUIEREN SER TRASLADADOS

Ante esta grave situación, la comisionada del distrito 6, Melissa McKinlay; señaló que 5 pacientes necesitan ser trasladados a otros centros.

Además, McKinlay agregó que, «ni un solo de los 13 hospitales en el condado de Palm Beach los pudo recibir, la semana pasada transportamos a un paciente a Miami, eso hoy no es una opción; y vamos a transportar un paciente a Orlando, eso tampoco es una opción ya no tienen camas disponibles, el departamento de salud está llamando a todos los hospitales para encontrar una cama e incluso hospitales fuera del estado».

A través de su cuenta en la red social Twitter, la comisionada le pidió al gobernador de Florida, Ron DeSantis que decrete el estado de emergencia.

Update: Orlando beds no longer available. Back to square one. Calling hospitals across the state trying to locate beds. Now need five. Calling out of state hospitals, too. https://t.co/21xJfd1baB

— Melissa McKinlay (@VoteMcKinlay) August 16, 2021