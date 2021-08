Libro: El poder de los hábitos

El best seller que permaneció tres años seguidos en la lista de más vendidos de The New York Times. En El poder de los hábitos, el premiado periodista Charles Duhigg nos lleva al límite de los descubrimientos científicos que explican por qué existen los hábitos, cómo nos condicionan y cómo cambiarlos. Combinando información exhaustiva con descripciones fascinantes, Duhigg presenta una manera completamente nueva de entender la naturaleza humana y su potencial. En esencia, El poder de los hábitos contiene un mensaje estimulante: la clave para hacer ejercicio con regularidad, perder peso, ser más productivo y conseguir el éxito consiste en entender el modo en que funcionan los hábitos. Como demuestra Duhigg, si somos capaces de sacar partido a este nuevo método, conseguiremos transformar nuestra vida laboral, social y personal. La crítica ha dicho…

«Hay pocos libros que se conviertan en manuales esenciales de vida. Este es uno de ellos.»

Financial Times «Un libro de primer nivel. Ofrece perfecto equilibrio entre seriedad intelectual y consejo práctico para romper con nuestros malos hábitos.»

The Economist

Autor: DUHIGG, CHARLES

Genero: Psicología

Páginas: 416

