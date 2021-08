Mhoni Vidente: Tu suerte, salud, amor y dinero en los horóscopos de este 17 de agosto

El Horóscopo de este martes 17 de agosto del 2021. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Aries

Marte dominará estos días, recuerda que tu signo es natural en todos los sentidos, por ello necesitas capitalizar todo lo que sueñas. Te espera un martes esplendido y si puedes vístete de amarillo, todo lo relacionado con la medicina está a tu favor, pero debes dejar la promiscuidad.

Tauro

Venus será quien te rija con tendencia a la luna, por ello tus metas a largo plazo en amor y en trabajo tendrán un avance. Usa mucho perfume para contrarrestar las energías negativas, trata de estar mas en comunión con tu familia y amigos. Usa plata para cortar las malas vibras y mantenerte bien de la salud.

Géminis

Mercurio con tendencia en Urano será el planeta regente, pero recuerda que tienes que mantener la mentalidad positiva. Deja de ser dramático con tu vida o tus situaciones, eres el gemelo y sueles ponerte a prueba a ti mismo. Trata de disfrutar todo lo que haces en la vida. Cambia de look y compra ropa nueva.

Virgo

Mercurio con Tendencia al sol, es momento de decirle adiós a toda esa gente que no te dejó avanzar. La pareja es para construir no para destruir. Tus papás te buscan para una ayuda moral, eres el pilar de tu familia no te niegues. Un nuevo amor viene en camino aprovecha.

Libra

El planeta Júpiter con tendencia a Saturno nos indica que es momento de dejar lo negativo en el pasado. Acuérdate que tú eres la equidad, así que antes de ayudarle a los demás debes ayudarte a ti mismo. Vienen varios eventos sociales muy importantes, por ello deberás manejar el estrés y responder ante lo que te pidan.

Cáncer

Vienen unos días de suerte en todo lo que realices, de acuerdo a cambios de trabajo y estudio. Deberás estar cerca de todos los miembros de tu familia, viste de azul para que puedas canalizar toda la energía positiva. Si estas pensando en cambiarte de casa son los días ideales.

Leo

Se viene una semana de energías positivas, es momento de quitarte obstáculos y seguir avanzando, este martes estarás lleno de luz así que vístete de blanco. Es momento de decirle adiós a los amigos falsos, pon atención a quienes te voltean a ver es una semana de abundancia para ti.

Escorpión

En este martes el planeta que te va regir será Marte con Jupiter. Es un cambio radical en tu vida, transformación total y laborar, es momento de resurgir. Concéntrate en tus estudios y no pierdas eso. Te llega una ayuda económica extra para que puedas solventar tus deudas.

Sagitario

Te va regir el planeta Venus con Jupiter. Es momento de moverse, de mover las energías y cambiar todo. Transforma tu actitud en todos los sentidos, es momento ideal de comenzar a crecer, es día de acrecentar tu patrimonio y donde puedas desarrollarte, no descuides tu salud y no platiques tus cosas porque te llenas de envidia. Usa el color rojo.

Capricornio

El amor no se acaba, sólo se mueve de lugar, trata de ver por ti. Ten cuidado con tus movimientos económicos en el banco porque estas perdiendo el dinero. Deja de pensar tanto, por eso se te cae el cabello, así que trata de relajarte. Si tienes una mascota sácala y si no comparte una, eso te hará bien.

Acuario

Saturno es el planeta de la transformación. Es una semana de comienzos nuevos y empiezas a tener movimientos nuevos en tu vida. Te busca un amor del signo Aries o Virgo que quiere quedarse contigo. Es momento de aceptar a alguien en tu vida, cuídate de problemas en cuestiones de los vicios.

Piscis

Eres el carismático, el coqueto pero debes ocuparte mas en ti y debes ver tu futuro para crecer más. Trata de poner en orden tus papeles y no te pelees con tu familia. Si quieres gastar en ti, hazlo y no guardes rencores del pasado. Te va llegar lo que tanto deseas.

