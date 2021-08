Pescadores y trabajadores de Pdvsa Güiria en alerta por derrame petrolero en Trinidad

1256829

Güiria-. Este lunes, 16 de agosto, pescadores y trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Güiria, estado Sucre dijeron vía telefónica al equipo El Pitazo que desde la semana pasada están en patrullaje marítimo y aéreo por un derrame petrolero que se originó en Trinidad y Tobago y puede extenderse hasta las playas del municipio Valdez.

Los trabajadores de Pdvsa declararon bajo la condición de anonimato por temor a represalias que hasta ahora no hay rastros de petróleo en las playas del municipio Valdez, pero mantienen operativos constantes para ver el avance de la mancha del químico en alta mar.

La noticia del derrame se dio a conocer el pasado domingo, 8 de agosto, por las redes sociales Facebook y twitter de Gary Aboud, secretario corporativo de una organización ambientalista trinitaria, Fishermen and Friends of the Sea, quien publicó un video en el que se ve un bote que presuntamente trata de separar las capas de petróleo.

Además, el presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional (AN), electa en 2020, diputado Willian Rodríguez, este 14 de agosto desde el portal web de la institución exhortó al gobierno de Trinidad y Tobago a tomar acciones oportunas para evitar que el derrame de crudo proveniente de la refinería de Pointe-à-Pierre llegue a las costas venezolanas, dado que las corrientes marinas podrían arrastrar el mineral desde Güiria hasta la isla de Margarita.

Detalló que Petrosucre tiene 14 años de operaciones en las costas de Venezuela y nunca han ocasionado derrames. El parlamentario precisó que Trinidad y Tobago ha tenido 377 derrames de crudo desde 2015, muchos con repercusión en las costas venezolanas .

Yesenia GarciaOriente